Der niederösterreichische Landesschulrat hat mit Anfang November einen Leitfaden zum richtigen Umgang mit sozialen Medien an alle Schulen ausgeschickt. Dabei geht es zum einen um die innerschulische Kommunikation via Messengerdiensten wie etwa WhatsApp, zum anderen um die Präsentation der Schule auf Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Instagram.

Ersteres sei als Instrument für schulische Kommunikation ungeeignet, hält der Landesschulrat fest. Bei zweiterem wird darauf hingewiesen, dass Diskussionsforen, Blogs mit Kommentarfunktionen oder soziale Netzwerke ungeeignete Mittel für die Webpräsenz einer Bildungseinrichtung seien.

Änderungen wird man deshalb an der HTL Waidhofen vornehmen. An der Technikerschmiede werde WhatsApp im Klassenbereich nämlich sehr wohl verwendet. Man werde nun darüber diskutieren, wie man sich hier umstellen könne, um den Vorgaben des Landesschulrates zu entsprechen, sagt HTL-Direktor Harald Rebhandl. Bei einem pädagogischen Abend am Dienstag (nach Redaktionsschluss) stand dieser Punkt deshalb auf der Tagesordnung.

Kürzlich hat der Landesschulrat den Informationserlass „Digitale Grundbildung und Einsatz von Social-Media-Software“ herausgegeben. Er empfiehlt Schulen und Schülern, in der Schul-Kommunikation auf Schulsoftware statt auf WhatsApp, Facebook oder Instagram zurückzugreifen. | Vasin Lee /Shutterstock.com

Wahrscheinlich werde man künftig auf das Tool WebUntis zurückgreifen, meint Rebhandl. Dieses wird derzeit zur Stundenplanerstellung verwendet. Schüler und Lehrer können darüber aber auch kommunizieren. Was die Webpräsenz der Schule betrifft, so möchte der HTL-Direktor auf Facebook nicht verzichten. Er hält es für ein gutes Mittel zur Öffentlichkeitsarbeit. „Diese Plattform werden wir unter Einhaltung der Datenschutzrichtlinien auch in Zukunft verwenden“, sagt Rebhandl.

An der HAK Waidhofen sei der Messengerdienst WhatsApp bei der innerschulischen Kommunikation bislang kein Thema gewesen, sagt HAK-Leiterin Erna Sölkner. Dafür hätten die Lehrer ihre offiziellen E-Mail-Adressen. Was den Social-Media-Auftritt der Schule über Facebook und Instagram betrifft, so gehe man damit sehr gewissenhaft um, meint Sölkner. Die Betreuung der Plattformen liege in den Händen von Experten.

Auch am BRG Waidhofen werde WhatsApp für schulische Belange nicht verwendet, berichtet Direktor Christian Sitz. Die Schule trete weder mit den Schülern, noch mit den Eltern über den Messengerdienst in Kontakt. Untereinander könnten die Schüler WhatsApp freilich nach wie vor verwenden, die Schule habe darauf keinen Einfluss. Facebook wiederum werde am BRG für Werbezwecke, etwa für die Ankündigung des Schulballs, verwendet, sagt Sitz. Der Erlass des Landesschulrates sehe hier zwar Einschränkungen vor. Es gebe hier derzeit aber noch Gespräche, die es abzuwarten gelte.