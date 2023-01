Schwierige Zeit für Kultur: Rückgang nur temporär?

Werbung

Immer wieder hört man seit Ende des letzten Lockdowns aus unterschiedlichen Bereichen des Kulturbetriebs von ausbleibenden Besucherinnen und Besuchern. Als mögliche Gründe werden während der Pandemie erlernte Verhaltensmuster oder auch die Teuerungswelle genannt.

Die Stadt Waidhofen tritt mit einem breiten Programm, das unter anderem Konzerte, Kabarett und Lesungen beinhaltet, häufig selbst als Veranstalterin auf. Kulturreferentin Andrea Lengauer sieht derzeit eine positive Entwicklung bei den Publikumszahlen: „Man kann sagen, die Besucherzahlen sind nach den vergangenen Corona-Jahren wieder im Steigen begriffen. Wenngleich wir auch noch nicht dort sind, wo wir vor der Pandemie waren. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir wieder dorthin kommen. Ich glaube, dass die Menschen auch wieder gerne zu Veranstaltungen gehen. Das hat man zum Beispiel beim Neujahrsempfang der Stadt gemerkt.“ Besonders beliebt seien Veranstaltungen im Freien, wie zum Beispiel die Konviktgartenkonzerte.

Essentiell für das kulturelle Angebot in der Region ist auch die Arbeit der Vereine. In Waidhofen bietet etwa der Kulturverein Förderband seit mittlerweile zwei Jahrzehnten ein abwechslungsreiches Programm an Konzerten, Workshops und mehr. Über einen Mangel an Besucherinnen und Besuchern hatte man im Vorjahr nicht zu klagen, wie Kassier Mario Plank berichtet: „Wir hatten die besten Publikumszahlen seit Jahren. 2022 waren fast alle Veranstaltungen ausverkauft, da spürt man schon die Verjüngung des Vereins. Die jungen Mitglieder bringen ihre Freundinnen und Freunde stärker ein, das bringt auch wieder einen Motivationsschub. Ich denke, dass das ein wichtiger Schritt war, um als Verein relevant zu bleiben.“

Ebenfalls als Verein organisiert, zieht die Volksbühne Waidhofen regelmäßig viele theaterinteressierte Besucherinnen und Besucher in den Schlosshof und den Plenkersaal. Obmann Alexander Riess zeigt sich mit dem letzten Spieljahr zufrieden: „Bei unserer Sommerproduktion ‚Othello darf nicht platzen‘ war bei unserem Stammpublikum noch eine gewisse Zurückhaltung aufgrund von Corona merkbar. Im Herbst, bei unserem Märchen im Plenkersaal, waren sehr viele Eltern und Großeltern mit ihren Kindern da, von einem Rückgang der Besucherzahlen war da nichts zu merken.“ Auch wenn er von einem leichten Rückgang der Publikumszahlen aufgrund der Teuerungen ausgeht, blickt der Theatermacher freudig auf die kommende Saison und kündigt für die Schlosshofspiele den Klassiker „Pension Schöller“ an. „Wir wollen auch mit steigenden Kosten einen schönen Theaterabend bieten und werden unser Bestes geben, um das Publikum wieder zurückzugewinnen!“, meint Riess.

Thomas Bieber ist Festivalleiter der Konzertreihen Klangraum Waidhofen und Klangraum Herbst. Auch er stellt einen Rückgang bei den Publikumszahlen fest, ist aber zuversichtlich, dass dieser nur temporär ist: „Ich denke, dass eine Entwöhnung stattgefunden hat. Kultur und der Besuch von Veranstaltungen entspringt einem persönlichen Bedürfnis, das wieder zu einer Gewohnheit heranreifen muss.“

Kleinere Produktionen haben es derzeit schwierig

Andreas Leitner, Inhaber der Filmbühne Waidhofen, erzählt: „Wir haben generell das Glück, dass wir viele treue Besucherinnen und Besucher haben, von denen die meisten wieder zurückgekehrt sind. Ich habe aber schon das Gefühl, dass der Branche 20 bis 30 Prozent der Besucherinnen und Besucher abhandengekommen sind. Die Frage ist, ob die für immer verloren sind oder ob sie wieder zurückfinden. Wir blicken auf jeden Fall positiv auf 2023.“ Noch auffälliger als vor der Pandemie sei derzeit der Unterschied bei den Publikumszahlen zwischen sogenannten „Tentpoles“, also großen, auffallenden Filmen, die ein möglichst breites Zielpublikum ansprechen, und kleineren Produktionen. „Das ist nicht nur bei uns, sondern in der ganzen Branche so“, meint Leitner.

Beim Bertholdsaal in Weyer wurde die Pandemie für eine großangelegte Restaurierung des Saals genutzt. „Wir hatten das Glück, dass wir erst im September aufgesperrt haben und da der Hunger nach Kultur im Ort schon sehr groß war“, erzählt Jürgen Aigner, Obmann des Trägervereins Bertholdsaal. „Seit der Wiedereröffnung gab es auch bereits einige außerordentlich gut besuchte Veranstaltungen, die wiederum helfen, auch publikumsschwächere Abende zu finanzieren.“ Als einen möglichen Grund für den anhaltenden Erfolg des Bertholdsaals sieht er ein sehr breitgefächertes Programm, das vom Publikum im Einzugsgebiet auch gut angenommen wird. „Wir können keinen wesentlichen Rückgang im Vergleich zur Zeit vor dem Umbau feststellen. Ich denke, das liegt an der guten Durchmischung des Programms.“

