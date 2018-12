Der Saisonstart auf der Forsteralm verschiebt sich um eine Woche. Eigentlich sollte die Liftanlage im Familienskigebiet am Freitag dieser Woche heuer erstmals in Betrieb gehen, aufgrund der zu warmen Temperaturen ist dies aber nicht möglich.

Die Austallhütte auf der Forsteralm hat bereits geöffnet. Am Sonntag schaute Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (r.) bei Betreiber Manfred Großberger und Wirtin Anna Riegler (v.l.) vorbei. | Forsteralm

„Es regnet uns derzeit leider den ganzen Schnee weg“, berichtete Forsteralm-Geschäftsführer Manfred Großberger am Montag. „Deshalb werden wir den Liftbetrieb aus jetziger Sicht am Freitag, 14. Dezember, starten.“ Das Opening soll dann wie geplant um 18 Uhr, beleuchtet von der neuen Flutlichtanlage, auf der Auwiese vorgenommen werden.

„Zur Flutlichtpremiere organisieren wir auch eine große Tombola“, kündigt Großberger an. Der Start des regulären Liftbetriebes ist dann für Samstag, 15. Dezember, geplant.

Bereits seit Samstag geöffnet hat die Austallhütte. Diese hat die Betreibergesellschaft nun auf acht Jahre gepachtet. Geschäftsführer Großberger freut sich, dass mit Anna Riegler und Rafael Hebernik ein engagiertes Wirtepaar gefunden werden konnte. „Am Samstag schaute Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka vorbei und am Sonntag war die Hütte dann schon voller Tourengeher“, berichtet Großberger.

Mountainbike-Saison endete Mitte November

Am Samstag, 15. Dezember, will man auch im Skigebiet Königsberg in Hollenstein in Betrieb gehen. Geschäftsführer Herbert Zebenholzer ist angesichts der Wetterprognosen zuversichtlich, dass der Starttermin halten wird. Minus zwei bis minus drei Grad seien notwendig, um beschneien zu können. „Je kälter, desto besser“, sagt Zebenholzer. „Wir haben zuletzt aber auch schon Schneedepots anlegen können.“

Bis Mitte November war am Königsberg noch der Mountainbike-Park in Betrieb. Mit 98 Betriebstagen, fast 4.000 Besuchern und 25.000 Radlift-Fahrten blickt Zebenholzer auf eine erfolgreiche Sommersaison zurück. „Der Bike-Park wird sehr gut angenommen“, sagt er. Als offizielles Mountainbike-Kompetenzzentrum werde man in der kommenden Saison noch mehr Kurse und Verleihräder am Königsberg anbieten.