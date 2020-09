Am 7. September starten in Ostösterreich die Schulen in das neue Schuljahr. Eltern, Lehrer und Schüler warten bereits gespannt, wie der Schulbetrieb geführt werden wird. „Die Schule wird voraussichtlich relativ normal beginnen – also keine tageweisen Gruppenteilungen oder Ausdünnungen“, sagt der Bildungsmanager für die Region Mostviertel Josef Hörndler. Die Bildungsregion umfasst 200 Schulen mit 3.500 Pädagogen in den Bezirken Amstetten, Waidhofen, Scheibbs und Melk.

Masken müssen aus heutiger Sicht im September während des Unterrichts nicht getragen werden. „Es ist für die Schulanfänger, aber auch für die anderen Schüler wichtig, wieder in der Klassengemeinschaft zu sein“, sagt Hörndler. Bereits am 17. August wurden vom Ministerium die neuen lokalen Ampelregelungen für Schulen vorgestellt.

Bei grüner Ampel wird es einen Betrieb ohne Einschränkungen geben inklusive Musik und Sport. Bei Gelb oder Orange wird es verschiedene Abstufungen von Hygienemaßnahmen, Masken, Sonderregeln für Singen, Turnen und Veranstaltungen geben. Bei größeren lokalen Infektionszahlen wird auf Rot geschaltet, wobei es dann für einzelne Klassen und Schulen vor allem in höheren Schulstufen auch zur Umstellung auf Heimlernen, „Distance Learning“, kommen kann. In den Schulen wird aber immer auch Betreuung und notwendige pädagogische Unterstützung gewährleistet sein.

Erster Schul-Cluster Aschbach/Wolfsbach

In den Konferenzzimmern der Schulen kommt die Babyboomer-Generation der Lehrkräfte ins Pensionsalter. Allein im Pflichtschulbereich werden deswegen mit September in der Bildungsregion 80 Pensionierungen durch 91 Junglehrer vor allem in den Mittelschulen ersetzt, davon allein 41 im Bezirk Amstetten.

Weiters werden mit September 19 Schulleitungen in der Bildungsregion neu besetzt. Dabei entsteht auch der erste Schulcluster Niederösterreichs. Cornelia Wagner-Sturm, die schon bisher die Mittelschulen Aschbach und Wolfsbach in Personalunion geleitet hat, übernimmt im Cluster zusätzlich die Volksschulen beider Orte.

Andreas Geiger folgt in Gleiß Anita Schorn nach

Lugmayr Andreas Geiger löst in der Direktion der Fachschule Gleiß Anita Schorn ab.

Im Ybbstal werden die Uhren an der Fachschule Gleiß neu gestellt: Andreas Geiger folgt Anita Schorn als Direktor. „Als erste Herausforderung wird bereits der Unterricht unter Corona-Bedingungen anstehen“, so Geiger. „Um das zu bewältigen, werden wir stark auf Digitalisierung setzen.“ Auch für die Fächer EDV, Deutsch und Pflegehygiene wird es in Gleiß neue Lehrer geben.

In den Pflichtschulen (Volks-, Mittel- und Polytechnischen Schulen) steigen die Schülerzahlen in Waidhofen um neun Schüler auf 950, das entspricht einem Zuwachs von 0,9 Prozent. In den Volksschulen steigen die Schülerzahlen um 1,3 Prozent von 472 auf 478.

In den beiden Neuen Mittelschulen Waidhofens, die ab 1. Jänner NÖ Mittelschulen heißen werden, werden 357 Schüler, fast exakt gleich viele wie im Vorjahr, sitzen. 111 Taferlklassler werden mit 7. September erstmals die Schulbank drücken.

62 Schüler erwartet die Polytechnische Schule Waidhofen. Den Polytechnischen Schulen wurde mit 1. August vom Ministerium ein neuer Lehrplan mit neuen Schwerpunkten und noch mehr Berufsorientierung und Digitalisierung verordnet.

Eine Schule wird mit September aufgelöst: Die Landessonderschule Reichenauerhof schließt den Betrieb, Lehrer und Schüler übersiedeln ins Sonderpädagogische Zentrum Waidhofen, Direktor Manfred Schwarzschachner trat bereits mit März in Pension.