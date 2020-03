YBBSTAL In den vergangenen Monaten und Jahren musste die SPÖ mehrere Wahlschlappen hinnehmen. Immer wieder gab es Kritik an der Parteiführung, allen voran an Vorsitzender Pamela Rendi-Wagner. Diese reagierte nun mit einer Befragung, bei der die SP-Mitglieder neben inhaltlichen Schwerpunkten auch über Rendi-Wagners Zukunft entscheiden sollen. Die Befragung läuft bis Anfang April.

Bezirksparteivorsitzende Ulrike Königsberger-Ludwig steht Mitgliederbefragungen zwar positiv gegenüber, sieht allerdings den Zeitpunkt sehr unglücklich gewählt. „Es hat vorher keine Personaldebatte gegeben und es gibt viele andere Themen, die im Mittelpunkt stehen sollten. Zum Beispiel der Ibiza-Untersuchungsausschuss“, erklärt sie. Königsberger-Ludwig sei nach wie vor davon überzeugt, dass Inhalte wichtiger sind als die Frage, wer an der Parteispitze steht. Dass aber die Mitglieder eingebunden werden, spreche prinzipiell für die Sozialdemokratie. Sie werde teilnehmen, wollte jedoch nicht verraten, wie sie abstimmen wird.

„Prinzipiell finde ich es positiv, wenn alle Mitglieder aktiv in einen Erneuerungsprozess eingebunden werden“, sagt auch Waidhofens SPÖ-Obmann Armin Bahr. Den gewählten Zeitpunkt hält aber auch er für unglücklich. Nichtsdestotrotz hat der Waidhofner SPÖ-Vizebürgermeister bereits an der Befragung teilgenommen. Ob er sich bei der Vertrauensfrage für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ausgesprochen hat, möchte er jedoch nicht verraten. „Ich habe hier einen klaren Standpunkt, werde diesen Pamela Rendi-Wagner aber nicht über die Medien ausrichten“, sagt Bahr.

„Die SPÖ muss Lösungen anbieten, um das Leben der Menschen konkret zu verbessern.“ Armin Bahr, SPÖ-Obmann Waidhofen

Die Sozialdemokratie besetze grundsätzlich viele wichtige und richtige Themenfelder, wie Arbeit, Steuern, Wohnen, Pflege, Umwelt, Bildung und Verkehr, meint der Waidhofner SPÖ-Chef. „Das sind jene Felder, wo wir unsere Kernkompetenzen haben. Jetzt geht es darum, diese Punkte wieder glaubwürdig und mit Leidenschaft zu vertreten, sowie die Anliegen und Bedürfnisse der Menschen aufzugreifen. Die SPÖ muss Lösungen anbieten, um das Leben der



Menschen konkret zu verbessern. Wir brauchen auf allen Ebenen Persönlichkeiten, die sich für unsere Ideen einsetzen und dafür brennen.“ Dafür sei aber vor allem auch Geschlossenheit wichtig. Die SPÖ müsse einen klaren Wiedererkennungswert haben.

Die Befragung sei ein legaler Beschluss des höchsten politischen Gremiums der SPÖ, sagt der ehemalige SPÖ-Landtagsabgeordnete Eduard Keusch aus Sonntagberg. An der Mitgliederbefragung hat auch er bereits teilgenommen. „Ich habe dabei der SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner mein Vertrauen ausgesprochen, weil sie höchst intelligent und intellektuell ist. Solche Personen sind in der Politik unverzichtbar“, sagt Keusch.