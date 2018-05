Am vorvergangenen Wochenende fand am Schloss Kremsegg in der Gemeinde Kremsmünster in Oberösterreich der internationale Jagdhornbläserwettbewerb statt. Insgesamt stellten sich 64 Jagdhornbläsergruppen aus fünf Nationen in verschiedenen Leistungsgruppen der Jury – darunter auch die Parforcehornbläsergruppe Weyer/Gaflenz unter der Leitung von Hornmeister Leopold Buchriegler sowie die Jagdhornbläser aus St. Leonhard/Walde unter Josef Frühwald.

Die zehn Musiker aus Weyer und Gaflenz stellten sich auf ihren Parforcehörnern in der Leistungsgruppe Es dem internationalen Vergleich. In derselben Kategorie traten auch die Jagdhornbläser aus St. Leonhard/Walde an, die sich gegen die 20 in der Leistungsgruppe Es angetretenen Gruppen durchsetzen und den Sieg ins Ybbstal holen konnten. Die Parforcehornbläser aus Weyer und Gaflenz erreichten den vierten Platz.

Die Landeswertung für Oberösterreich, an der heuer elf Gruppen teilnahmen, entschieden die Parforcehornbläser aus Weyer und Gaflenz für sich und können sich somit bereits zum zweiten Mal OÖ Landesmeister nennen.