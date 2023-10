Tage der offenen Ateliers: Kunst hautnah erlebt

Die Möglichkeit, das Spektrum der zeitgenössischen Kunst kennenzulernen, nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher im Ybbstal an den Tagen der offenen Ateliers. In den ganz persönlichen Ateliers und Werkstätten konnten sie sich an diesem Wochenende von der Kreativität der Künstlerinnen und Künstler überzeugen. Andere Kunstschaffende wiederum wie Gudrun Schwarz oder Pascal Gruber besuchten ihre Künstlerkollegen.

In Böhlerwerk lud Kunstbuchbinder Walter Gstettenhofer in sein Atelier ein, wo nicht nur seine Werke betrachtet werden konnten, sondern er gewährte auch Einblick in seine Werkstatt. Darüber hinaus präsentierte er seine Metallkunst. Hierbei setzt Gstettenhofer sich mit (zeit-)kritischen Themen auseinander und behauptet selbst, dass man vor seinen Werken drei Minuten stehen müsse, um den Denkansatz seinerseits zu begreifen.