Mehr als 40 Veterinäre der Bezirke Amstetten und Waidhofen halten in rund 25 Praxen und Tierkliniken in diesen fordernden Zeiten den Betrieb aufrecht und stehen den Besitzern von Haustieren sowie Landwirten mit Rat und Tat zur Seite. Das bestätigt Tierärztevertreter Georg Six aus Waidhofen.

„Im Sinne des Tierschutzes werden kranke oder verletzte Tiere auch jetzt unverzüglich tierärztlich versorgt, ein Tierarztbesuch ist trotz der Verkehrsbeschränkungen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz ja weiterhin erlaubt. Vor einem Tierarztbesuch empfiehlt sich eine telefonische Kontaktaufnahme, um die weitere Vorgangsweise abzuklären“, teilt Six mit. Beim Tierarztbesuch wird natürlich auf die strenge Einhaltung der allgemeinen Hygienemaßnahmen geachtet.

„Tierärzte sicherten bisher und sichern weiterhin die nahtlose veterinärmedizinische Versorgung.“Tierarzt Georg Six

„Die Tierärzte stehen mit ihrem Dienst für die Tiergesundheit, die Bekämpfung von Infektionskrankheiten sowie durch ihren Einsatz für sichere Lebensmittel an der Schnittstelle zwischen tierischer und menschlicher Gesundheit“, sagt Six. Im Lebensmittelsektor spielt der Tierarzt eine wichtige Rolle beim Schutz der Lebensmittelsicherheit, beispielsweise durch die Kontrolle der Hygiene- und Tierschutzstandards.

Amtlich beauftragte Tierärzte kontrollieren die Tiere vor der Schlachtung auf ihren Gesundheitszustand. Danach befundet der beschauende Tierarzt jeden Schlachtkörper als tauglich oder nicht tauglich und liefert damit – auch zu Zeiten des Coronavirus – einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigem Fleisch. „Tierärzte sicherten bisher durchgehend und sichern weiterhin die nahtlose veterinärmedizinische Versorgung“, versichert Six.

Viele Tierbesitzer sind verunsichert und fragen sich, ob sie sich bei ihren Haustieren mit Covid-19 anstecken können. Six sagt dazu: „Laut der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, kurz AGES, gibt es nach heutigem Kenntnisstand derzeit keinen Hinweis da rauf, dass Haustiere das Coronavirus auf Menschen übertragen können, auch wenn in manchen sozialen Medien anderes behauptet wird.“

Bei einigen Tieren konnte zwar das Virus nachgewiesen werden, trotzdem gelten diese Infektionen nach wie vor als Einzelfälle und es gibt keinen Nachweis dafür, dass infizierte Tiere den Virus auf Menschen übertragen hätten.