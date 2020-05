Am Montag der Vorwoche fand die konstituierende Sitzung der NÖ Landwirtschaftskammer statt. Aufgrund der Coronakrise erfolgte die Angelobung der neuen Landeskammerräte per Video. Für den Unabhängigen Bauernverband (UBV) wurde auch Hubert Buchinger aus St. Georgen/Klaus als Landeskammerrat angelobt.

Bereits im Vorfeld meldete sich Buchinger zur Situation der Bauern während der Coronakrise zu Wort. „Corona muss ein Wachruf für die ganze Weltwirtschaft sein“, sagt der Biobauer. „Mit unserem ständigen Wirtschaftswachstum haben sich sämtliche wichtige Betriebszweige in die Abhängigkeit von Billigproduktionsländern begeben. Durch den Einsatz von unterbezahlten Arbeitskräften und den Import von billigsten Produkten, wie auch Lebensmitteln, hat man viele wichtige Berufszweige wie auch unsere kleinbäuerliche Landwirtschaft zum Aufgeben gezwungen.“

Kleinbäuerliche Struktur muss gefördert werden

Wie wichtig aber die Lebensmittelproduktion im eigenen Land sei, werde gerade jetzt deutlich. Um die Landwirtschaft aber auch weiterhin flächendeckend gewährleisten zu können, müsse sich sofort Gravierendes ändern.

Während die Erzeugerpreise in der Landwirtschaft über 35 Jahre gleich geblieben bzw. in manchen Sparten sogar stark gefallen seien, seien die Preise bei Betriebsmitteln, die zugekauft werden, jährlich gestiegen, hält Buchinger fest. „Um eine Ernährung der österreichischen Bevölkerung auch in Krisenzeiten gewährleisten zu können, muss eine flächendeckende, kleinbäuerliche Struktur erhalten und vom Staat garantiert und gefördert werden“, sagt er.

„Wir brauchen in der Landwirtschaft zwei- bis dreimal mehr Einnahmen, um ökonomisch richtig wirtschaften zu können.“ Der UBV-Landeskammerrat plädiert für eine neue Agrarpolitik, die etwa die Bewirtschaftung von Kulturland honoriert und eine klar nachvollziehbare Produkt-Herkunft-Kennzeichnung einfordert. Auch für eine CO2-Steuer macht sich Buchinger stark. „Sollten sich die Forderungen des Bauernbundes in die gleiche Richtung wie unsere bewegen, sind wir für eine Zusammenarbeit offen“, sagt er.