Ukraine-Krieg ist eine humanitäre Katastrophe

Der Krieg in der Ukraine erschüttert derzeit die Welt. Laut Angaben der UNHCR sind bereits über eine halbe Million Menschen auf der Flucht. Die NÖN sprach mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Hilfsorganisationen sowie mit Menschen, die Angehörige und Freunde in den betroffenen Regionen haben, über ihre Gedanken zu den jüngsten Ereignissen.

Die Geschäftsleitung der Firmengruppe Forster gibt an, derzeit keine Geschäftsbeziehungen zu Russland oder der Ukraine zu unterhalten. Von den Entwicklungen betroffen sei man aber dennoch: „Diese Krise wird weltweit die Wirtschaft und die Märkte betreffen und sie wird uns dadurch auch indirekt treffen. Es ist zumindest von indirekten Auswirkungen hinsichtlich Lieferzeiten und Preissteigerungen seitens der Lieferanten auszugehen. Aufgrund dessen muss von teilweise erheblichen Einflüssen auf die Geschäftsfelder der Forster-Gruppe ausgegangen werden.“

„Wir haben bereits einen Krisenstab eingerichtet“, sagt Werner Stoebich, Pressesprecher von Welser Profile mit Werken in Gresten und Ybbsitz. „Wir haben ein paar Kunden in der Ukraine, in Russland und in Belarus. Wir versuchen, die Geschäftsbeziehungen aufrechtzuhalten, was zunehmend schwieriger wird. Generell wird dieser Krieg weder an der Gesellschaft noch an der Wirtschaft spurlos vorübergehen“, ist Stoebich überzeugt.

„Die Entwicklungen in der Ukraine machen mich tief betroffen“, meint der Waidhofner Bürgermeister Werner Krammer. „Man hätte in der heutigen Zeit nicht mehr für möglich gehalten, dass so etwas in Europa passieren kann.“ Ganz im Sinne der Ankündigung der Bundesregierung stehe auch Waidhofen bereit, bei einer zu erwartenden Flüchtlingswelle Menschen aufzunehmen, hält der Stadtchef fest. „Wir haben entsprechende Unterkünfte und wir haben schon 2015 gezeigt, dass wir das stemmen können. Hier zu helfen ist ein Gebot der Stunde.“

Es sei erschütternd, was in der Ukraine gerade vor sich gehe, sagt Waidhofens SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr, der schon einige Male in der Ukraine und Russland war. Vor zehn Jahren besuchte er Lwiw im Westen des Landes. „Was mir damals aufgefallen ist, war das ausgeprägte Nationalbewusstsein in der Bevölkerung. Überall waren ukrainische Wimpel und Fahnen zu sehen“, berichtet er. 2018 hat sich Bahr dann Kiew und Tschernobyl angeschaut. „Man mag sich gar nicht vorstellen, was angesichts der jüngsten Kampfhandlungen in Tschernobyl alles passieren hätte können.“ Für Bahr ist klar: „Österreich darf sich hier nicht hinter der Neutralität verstecken.“ Menschen, die aus der Ukraine flüchten, müsse man ganz klar aufnehmen und ihnen Sicherheit und Perspektiven bieten, meint der SPÖ-Chef.

Sorge um Verwandte, Bereitschaft zu helfen

Dzhamila Babayan und ihre Familie kamen 2013 als Asylwerber aus der Ukraine nach Österreich. Heute lebt sie in Waidhofen und engagiert sich beim Verein Mitmenschen, um anderen Asylsuchenden zu helfen. Die aktuellen Ereignisse in ihrem Heimatland sind für sie erschütternd: „Es ist sehr schade, ich bin dort geboren, aufgewachsen und in die Schule gegangen. Es ist schlimm, das jetzt mit ansehen zu müssen!“ Babayan wuchs in Dovzhansk in der Region Luhansk auf, die 2014 von pro-russischen Separatisten zur Volksrepublik ernannt und letzte Woche von Wladimir Putin als eigenständiger Staat anerkannt wurde. „Viele Verwandte und Freunde sind bereits nach Russland geflohen, weil das näher ist und Russland angekündigt hat, Flüchtlinge aus der Region aufzunehmen.“ Sie berichtet aber auch von einem Onkel, der selbst jetzt in der Region bleibt: „Er hat eine Landwirtschaft und meint, er kann nicht flüchten, weil er seine Tiere nicht im Stich lassen kann. Außerdem ist er dort aufgewachsen, deshalb möchte er bleiben.“ Das Kontakthalten mit Freunden und Verwandten im Kriegsgebiet gestaltet sich auch nicht immer einfach, da es oft zu Netzausfällen kommt. „Ich bin jedes Mal froh, wenn ich Verwandte oder Freunde erreiche“, meint Babayan.

Andreas Schauer, Obmann des Vereins Mitmenschen, der Asylwerbende im Ybbstal unterstützt, meint: „Wir werden mit dem Verein Mitmenschen natürlich wieder nach unseren Möglichkeiten und nach dem individuellen Bedarf der Asylsuchenden helfen.“ Er möchte vor allem auch auf die humanitäre Katastrophe hinweisen, die jeder Krieg mit sich bringt: „Das führt wieder einmal vor Augen, wie furchtbar solche Kriegshandlungen für die Bevölkerung sind.“

