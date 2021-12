Unsichere Planung in der Gastronomie

Da Niederösterreich bei der Öffnung nach dem allgemeinen Lockdown eine schrittweise Strategie verfolgt, bleiben Gastronomie- und Hotelleriebetriebe noch bis 16. Dezember geschlossen. Für die Gastronomie gilt eine Sperrstunde von 23 Uhr, die Nachtgastronomie bleibt damit weiterhin auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die NÖN sprach mit Gastronomen und Hoteliers der Region über die bevorstehende Öffnung.

Johannes Scheiblauer führt gemeinsam mit seiner Frau Christiane das Hotel an der Eisenstrasse in Waidhofen und das RelaxResort Kothmühle in Neuhofen. Sie hatten sich bereits zu Beginn des Lockdowns entschieden, beide Betriebe nicht vor dem 17. Dezember wieder zu öffnen. „In der Kothmühle öffnen wir gleich am 17. Dezember mit einem kräftigen Privatgast-Wochenende. Weihnachten ist noch überschaubar, aber Silvester ist schon sehr, sehr gut gebucht. Die Nachfrage nach unseren Leistungen ist mit Verkündung des Lockdown-Endes sprunghaft angestiegen“, erzählt Scheiblauer.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Der Lockdown führte aber auch zu Ausfällen, die noch nachwirken: „Im Schloss an der Eisenstrasse waren wir sehr gut mit Reisegruppen gebucht, sowohl über Weihnachten als auch Silvester. Diese Buchungen sind leider der Pandemie zum Opfer gefallen. Deshalb öffnen wir unseren Betrieb erst wieder mit 27. Dezember.“ In beiden Betrieben gebe es derzeit auch eine rege Nachfrage nach Gutscheinen. Die vorläufig geltende Beschränkung der Personenanzahl bei Veranstaltungen in der Gastronomie auf 25 Personen macht viele Weichnachtsfeiern und andere größere Feste unmöglich. Dies kommt für Scheiblauer aber nicht weiter überraschend: „Schon längere Zeit vor dem Lockdown wurde klar, dass dieser pandemische Winter keine größeren Veranstaltungen zulassen wird. Dementsprechend wurden Weihnachtsfeiern erst gar nicht gebucht oder frühzeitig storniert.“

Keine Partys trotz strenger Einhaltung der Auflagen

Richard Abfalter, Geschäftsführer der Passion & Style Eventagentur, war und ist als Veranstalter und Nachtgastronom mehrfach vom Lockdown betroffen. Ärgerlich ist für ihn vor allem die mangelnde Kommunikation und Zuverlässigkeit seitens der Politik. „Wir haben einige größere Events vorbereitet, die dann immer wieder verschoben oder abgesagt werden mussten. Es wurde immer wieder Hoffnung gemacht, die dann nicht bestätigt wurde, obwohl wir alle Maßnahmen mittragen.“ Mit der 2G-Regel hätte es bei ihren Veranstaltungen nie Probleme gegeben, teilweise wurde diese auch schon lange vor dem gesetzlichen Inkrafttreten eingeführt. „Unsere letzte Veranstaltung vor dem Lockdown, eine Halloween-Party, war extrem gut besucht und es gab kein einziges Mal ein Problem mit der Einhaltung der 2G-Regel.“

Als Betreiber der YOURS Bar in Waidhofen ist Abfalter auch Nachtgastronom. Für die Nachtgastronomie wurde bisher kein Öffnungsdatum angekündigt und für Abfalter macht eine Öffnung derzeit auch wenig Sinn: „Wir haben uns hier immer eng mit Wirtschaftskammer, Magistrat und Polizei abgestimmt, was möglich und sinnvoll ist. Irgendwann wollten wir einfach wieder aufsperren, haben deshalb einige zusätzliche Sitzplätze geschaffen und uns mehr in Richtung Cocktail-Bar entwickelt. Das war bei einer Sperrstunde um 2 Uhr möglich, jetzt mit einer Sperrstunde von 23 Uhr macht das keinen Sinn.“

Ein Weg, mit den Gegebenheiten umzugehen, war für Passion & Style Diversifikation. So war das Unternehmen seit Beginn der Pandemie verstärkt im Online-Marketing tätig und stieg auch in die Immobilienbranche ein. Abfalter freut sich darüber, dass ihr Publikum und ihre Kunden die optimistische Grundhaltung der Unternehmer wertschätzen: „Wir haben immer versucht, positiv zu bleiben und auch mit den neuen Ideen den Weg nach vorne zu gehen und nicht im Stillstand zu verharren.“