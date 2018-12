Online-Buchungen nutzt man auch im Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen und im RelaxResort Kothmühle in Neuhofen. „Wir sind natürlich auf den großen Buchungsplattformen vertreten“, sagt Hotelier Hannes Scheiblauer. „Der Großteil läuft bei uns aber über die eigene Homepage bzw. werden die meisten Buchungen noch immer telefonisch oder per E-Mail abgewickelt.“

Auch der Biohof Ebenbauer in Windhag ist auf mehreren Online-Buchungsplattformen zu finden. Über den Sommer sei man mit Stammgästen zwar stets ausgebucht, in der Vor- und Nachsaison werde diese Möglichkeit der Buchung für ein, zwei Nächte aber gut angenommen, berichtet Betreiber Gottfried Wagner. „Wir haben uns anfangs zwar dagegen gewehrt“, sagt Wagner. „Mittlerweile sind wir aber sehr zufrieden damit. Viele Gäste wollen online buchen und wenn man dann nicht dabei ist, finden sie einen nicht.“