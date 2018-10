Gleich drei Volksbegehren liegen derzeit auf den Gemeindeämtern zur Unterschrift auf. So läuft noch bis 8. Oktober die Eintragungswoche für das Frauenvolksbegehren, die „Don’t smoke“-Initiative und die Forderung nach einem „ORF ohne Zwangsgebühren“.

Das von Krebshilfe und Ärztekammer initiierte „Don’t smoke“-Volksbegehren wendet sich gegen das Rauchen in der Gastronomie, nachdem das Gesetz für ein allgemeines Rauchverbot von der blau-schwarzen Regierung ja gekippt worden war. 591.146 Personen haben bereits Unterstützungserklärungen abgegeben. Diese werden dem Volksbegehren zugerechnet.

247.436 Unterstützungserklärungen für Frauenvolksbegehren

247.436 Unterstützungserklärungen erhielt das „Frauenvolksbegehren 2.0“, das eine soziale und ökonomische Gleichstellung der Geschlechter mit verfassungsgesetzlichen Regelungen anstrebt. Zentrale Forderungen sind ein gesetzlicher Mindestlohn von 1.750 Euro, die Einführung einer 30-Stunden-Woche, der Zugang zu kostenlosen Verhütungsmitteln, ein Anspruch auf ganztägige kostenlose Kinderbetreuung nach dem Mutterschutz, eine Ausweitung des Gewaltschutzes für Frauen und die Koppelung der Klubförderung im Parlament an eine 50-prozentige Frauenquote.

„ORF ohne Zwangsgebühren“ nennt sich das Volksbegehren der Christlichen Partei Österreichs (CPÖ). Es spricht sich für die Abschaffung der Rundfunkgebühren und gegen parteipolitische Einflussnahme auf die ORF-Organe aus. 69.100 Menschen haben es unterstützt.

Die NÖN wollte nun von Politikern aus dem Bezirk wissen, wie sie zu den Volksbegehren stehen. SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig hat das „Don’t smoke“-Volksbegehren und das Frauenvolksbegehren bereits unterschrieben.

„Einerseits gilt es, jene zu schützen, die nicht selbst darüber entscheiden können, ob sie sich Passivrauch aussetzen und dabei gesundheitliche Schäden erleiden. Andererseits ist in der Gleichstellung zwischen Frau und Mann zwar schon einiges auf den Weg gebracht worden, dennoch sind wir noch nicht am Ziel“, sagt sie. „Die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen sind noch immer hoch und wenn es in diesem Tempo weitergeht wie jetzt, schließt sich die Lücke erst 2030.“ Das ORF-Volksbegehren wird auch Königsberger-Ludwig nicht unterstützen.

SPÖ-Bürgermeisterin Birgit Krifter aus St. Georgen/Reith wird ebenfalls das Frauenvolksbegehren und das „Don’t Smoke“- Volksbegehren unterzeichnen. Hollensteins Ortschefin Manuela Zebenholzer hat beide Begehren bereits unterstützt. Das ORF-Begehren wird sie nicht unterzeichnen.

„Don’t smoke“ erhält meiste Zustimmung

Er werde keines der drei Volksbegehren unterschreiben, sagt ÖVP-Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger. Er sei zwar für generelle Rauchfreiheit in der Gastronomie, habe aber dem Koalitionsvertrag zugestimmt und daran werde er sich auch halten. Zentrale Forderungen des Frauenvolksbegehrens, wie das Schließen der Lohnschere, die Ausweitung des Gewaltschutzes und die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, unterstützt Hanger.

„Die Einführung einer generellen 30-Stunden-Woche ist aber unrealistisch und nicht finanzierbar.“ Was das ORF-Volksbegehren betrifft, so sei eine unabhängige Medienlandschaft für eine Demokratie sehr wichtig und ein gebührenfinanzierter ORF die beste Variante, meint Hanger.

VP-Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer unterstützt nur das Nichtrauchervolksbegehren „Don’t Smoke“: „Manche Punkte gehen mir beim Frauenvolksbegehren zu weit und was den ORF betrifft, gibt es auch andere Maßnahmen und Möglichkeiten.“

Der Bezirkssprecher der Grünen, Dominic Hörlezder, hat das Frauenvolksbegehren unterschrieben und wird auch das „Don’t Smoke“-Volksbegehren unterzeichnen.