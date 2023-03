Was wurde aus Busfahrer Augustin Halbartschlager?

1943 in Gresten geboren, arbeitete Augustin Halbartschlager nach seiner Schulzeit am Bauernhof seines Stiefvaters und beim örtlichen Fleischhauer. Nach seiner Heirat zog er nach Randegg, wo er als Holzknecht tätig war. 1970 folgte der Umzug nach St. Leonhard am Walde, fünf Jahre später begann Halbartschlager bei dem Transportunternehmen Harreither als Schulbusfahrer zu arbeiten und machte die Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Bis zu seiner Pensionierung 2005 brachte er unzählige Reise- und Wallfahrtsgruppen sicher an ihr Ziel und wieder zurück.

Heute freut er sich über sieben Kinder, 19 Enkel und 17 Urenkel.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.