Der Trend zum Online-Handel hat auch Auswirkungen auf die regionale Geschäftswelt. „Rund sieben Milliarden geben die Österreicher im Jahr für Online-Shopping aus. Das spüren natürlich auch die Waidhofner Geschäfte“, sagt Stadtmarketing-Obmann Fritz Hölblinger. Genau beziffern könne er die aus dem Online-Handel resultierenden Umsatzeinbußen nicht. Betroffen seien aber alle Branchen – manche mehr, andere wieder weniger. „Erfahrungsgemäß betrifft der Online-Trend besonders den Buch-, Sport- und Elektronikhandel sowie den Bereich Junge Mode“, konstatiert Hölblinger.

Um daneben bestehen zu können, müsse sich der stationäre Handel darauf einstellen und seine Vorteile herausstreichen. „Ein großes Plus ist hier sicher die Beratung und die Möglichkeit, bei Umtausch- oder Änderungswünschen sowie bei Reklamationen einen Ansprechpartner vor Ort zu haben“, sagt der Vertreter der Waidhofner Kaufmannschaft. „Außerdem sieht man das Produkt, bevor man es kauft, kann es probieren und hat es noch am selben Tag zuhause.“

„Auch aus ökologischer Sicht ist der stationäre gegenüber dem Online-Handel klar zu präferieren.“Stadtmarketing-Obmann Fritz Hölblinger

Auch aus ökologischer Sicht sei der stationäre Handel klar zu präferieren. „Ein Gutteil der via Online-Handel erworbenen Produkte wird wieder zurückgeschickt. Dadurch werden Unmengen von Packerln sinnlos durch die Welt geschippert“, führt Hölblinger aus.

Um den Trend zum Internet-Shopping zu nutzen, hätten schon manche Geschäfte in Waidhofen eigene Online-Plattformen installiert. Doch auch seitens des Stadtmarketings sei man gerade dabei, die Internetpräsenz der derzeit 97 Mitgliedsbetriebe zu verbessern, erzählt der Obmann. „Wir arbeiten gerade an einem Internetportal, das ein Schaufenster der Einkaufsstadt Waidhofen werden soll.“

Dass besonders Bücher online gekauft werden, davon kann Günther Hofer von der Waidhofner Bücherecke ein Lied singen. „Der Online-Handel ist für uns eigentlich der größte Konkurrent“, sagt Hofer. Dem wollte man nun entgegenwirken, indem man selbst einen Online-Shop einrichtete. In diesem können die Kunden von zuhause aus durch das Sortiment stöbern, Bücher oder aber auch Filme und Spiele in den Warenkorb legen und die Produkte dann im Geschäft abholen oder sich liefern lassen. „Wir haben unseren Online-Shop erst seit wenigen Wochen, er wird aber bereits gut angenommen“, berichtet Hofer. „Der Vorteil dabei ist, dass Bücher preisgebunden sind, das heißt, sie sind bei uns nicht teurer als zum Beispiel bei Amazon.“

Stetiger Rückgang bei Privatkunden

Auch die Firma proTech, Spezialist für Fotografie und Computer, bietet ein Online-Service für ihre Kunden an – und das seit mittlerweile acht Jahren. „Viele Leute kaufen dennoch über Großanbieter wie Amazon ein“, sagt Geschäftsführer Erich Märzendorfer.

„Wir haben hauptsächlich Firmenkunden, weswegen uns das nicht so weh- tut, aber bei den Privatkunden merken wir in den letzten Jahren einen stetigen Rückgang.“ So sei etwa der Umsatz in der Vorweihnachtszeit nicht höher als im übrigen Jahr. „So wissen wir, dass viele ihre Geschenke doch online kaufen“, sagt Märzendorfer. Er appelliert an die Leute, dass sie, bevor sie Artikel über Amazon und Co kaufen, schauen, ob ein regionales Unternehmen eventuell dieselben Produkte anbietet. „Man darf nie vergessen: Wenn man bei der regionalen Wirtschaft einkauft, erhält man auch regionale Arbeitsplätze.“