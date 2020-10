Wenn die Sparschweine (hoffentlich) prall gefüllt sind, wissen die traditionsbewussten Sparfüchse, dass die Weltsparwoche kurz bevorsteht. Neben Geschenken für Kinder und Erwachsene steht dort normalerweise auch die Kommunikation zwischen Bankberater und Kunden im Vordergrund, meist wird mit kulinarischen Häppchen und Sekt auf das Ersparte angestoßen. Dass die Weltsparwochen in dieser Form heuer nicht stattfinden können, ist klar. Ganz verzichten wollen die Banken aber nicht.

„Da uns die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter sehr am Herzen liegt, nehmen wir heuer von einem Festcharakter Abstand“, erklärt Prokurist Reinhard Sulzbacher von der Raiffeisenbank Ybbstal. Dennoch wird gefeiert, aber eben etwas anders. Von 27. bis 30. Oktober hat die Bank ganztätig geöffnet. „Vor allem den Kindern möchten wir mit einem persönlichen Geschenk für die erbrachte Sparleistung eine Freude bereiten“, betont Sulzbacher. Dabei können sie zwischen Kuscheltieren, Roll-up-USB-Ladekabel oder einer Soft-Dartscheibe wählen. Nicht fehlen darf auch der allseits beliebte Sumsi-Luftballon. Sogar eine Premiere gibt es heuer: Die Raiba verlost 50-mal 50-Euro-Genuss-Gutscheine der regionalen Gastronomiebetriebe. Wichtig für all jene, die lieber später kommen wollen: Die Geschenke gibt es auch in der Folgewoche von 2. bis 6. November.

Catering fällt aus, Goodies bis November

Das handhabt auch die Volksbank so. „Die Geschenke gibt es bei uns so lange in den November hinein, wie der Vorrat reicht“, betont Volksbank-Sprecher Peter Digruber. Aufgrund der aktuellen Situation wird auch in den Volksbank-Filialen auf Catering verzichtet. Von 28. bis 30. Oktober wird zwar das Fest des Sparens gefeiert, dabei wird aber genau darauf geachtet, wie viele Leute sich in der Bankfiliale aufhalten. „Die Kunden müssen sich desinfizieren, Mund-Nasen-Schutz tragen und Abstand halten. Die Einzahlung aufs Sparbuch und das Abholen eines Geschenks müssen aber möglich sein“, erklärt Digruber. Bei den Geschenken für die Erwachsenen setzt die Volksbank auf Nachhaltigkeit – mit Fruchtsäften regionaler Produzenten. Für die Kinder gibt es Plüschtiere und Pixi-Bücher, Jugendliche bekommen einen Sportbeutel mit Kühlfunktion.

Schon am Montag starteten die zweiwöchigen Weltsparwochen bei Erste Bank und Sparkasse. Sie finden noch bis 30. Oktober statt. Vor allem um die Risikogruppe zu schützen, sollen Stoßzeiten vermieden werden. Auf Snacks, Getränke und Kinderaktivitäten wird auch hier verzichtet. Die Spargeschenke – wie ein Kirschkernkissen, Kindertaschenlampen mit Nachtlichtfunktion oder eine Smartphone-Halterung – können aber natürlich abgeholt werden.

Große Menschenansammlungen sollen also vermieden werden. Gebe es die (abseits von Corona) überhaupt noch? Ja, doch. „Uns zeigt der Weltspartag immer wieder, dass das Sparen einen sehr hohen Stellenwert hat. In den letzten Jahren veränderte sich das Anlageverhalten deutlich in die Richtung alternativer Anlagemöglichkeiten. Die Kunden halten sich einen ‚Finanzpolster‘ am Online-Sparkonto und streuen das restliche Vermögen in die unterschiedlichsten Anlageformen“, weiß Reinhard Sulzbacher von der Raiffeisenbank Ybbstal.

Dass sich das Sparen verändert hat, bestätigt auch Volksbank-Sprecher Peter Digruber: „Sehr viel Bank passiert zuhause. Alternativen wie Fondssparen und Bausparen werden stark genutzt.“ Die Sparkasse berichtet, dass das Sparbuch rückläufig ist, 35 Prozent der Niederösterreicher besitzen dafür Wertpapiere. Und Umfragen zeigen, dass Sparen vor allem im Coronajahr noch bedeutender geworden ist.