WM in Katar eine „Katastrophe für Fußball“

Am Sonntag, 22. November, findet in der Küstenstadt Al-Chaur im Norden Katars der Anpfiff zum ersten Endrundenspiel der 22. Fußball-Weltmeisterschaften statt. Bereits im Mai 2015 wurde entschieden, dass das Turnier wegen der großen Sommerhitze im Gastgeberland nicht wie üblich im Sommer, sondern gegen Jahresende stattfinden wird.

Wolfgang Komatz, Obmann der SG Waidhofen, erwartet sich von der WM 2022 vor allem gute Rahmenbedingungen für die teilnehmenden Teams. „Ich denke, dass es für die Mannschaften eine sehr tolle WM wird. Die Rahmenbedingungen, die unten für die Teams herrschen, zum Beispiel die Qualität der Stadien und Hotelanlagen, hat es so wahrscheinlich noch nie gegeben.“

Einige Aspekte der WM, vor allem die Arbeitsbedingungen beim Bau der Anlagen, die energieintensive Klimatisierung der Stadien, die allgemeine Menschenrechtssituation in Katar sowie das Vorgehen bei der Vergabe führten im Vorfeld des Turniers zu heftiger Kritik. „Man muss sehr wohl hinterfragen, wie das Ganze zustande gekommen ist“, meint Komatz. „Es ist fraglich, ob das der Weg ist, den man in so einem Vorzeigesport einschlagen möchte – dass nur das Geld zählt. Es ist natürlich auch fraglich, ob es in Zeiten von weltweit schwindenden Ressourcen notwendig ist, ein Stadion zu klimatisieren.“

Viele Todesfälle beim Bau der Anlagen in Katar

Martin Dowalil, FUFU-Stadtrat in Waidhofen und leidenschaftlicher Fußballfan, kann der WM in Katar nichts Gutes abgewinnen: „Ich boykottiere die WM grundsätzlich. Beim Stadionbau sind Tausende Menschen gestorben, die Klimatisierung der Stadien zeugt von null Respekt gegenüber der Natur, die Spielpläne auf der ganzen Welt werden durcheinandergebracht, nur damit die WM im Winter stattfinden kann. Für mich ist die WM das größte Verbrechen, das ich im Sport seit Langem gesehen habe.“ Seit der WM 1982 sammelt Dowalil Panini-Sticker, auch das wird er dieses Mal aber unterlassen. „Ich tue so, als ob es die WM gar nicht gibt. Ich werde auch nicht an einem Public Viewing teilnehmen, ich habe null Motivation. Das tut mir als Fußballfan schon weh, aber ich ziehe das durch!“

Waidhofens Vizebürgermeister Armin Bahr (SPÖ) war selbst als Torwart aktiv und ist nach wie vor Fußballfan. Für ihn gibt es ebenfalls viele Kritikpunkte an der WM 2022. „Die Vergabe nach Katar ist das Ergebnis einer hemmungslosen Kommerzialisierung und einer korrupten Fußballelite. Meiner Meinung nach ist das eine Katastrophe für den Fußball“, meint Bahr. „Die Menschenrechtssituation und Arbeitssituation dort sind schärfstens zu verurteilen und die Vergabe der Weltmeisterschaft an solche Länder, die sich damit die Hände reinwaschen wollen, ist ein Fehler. Ich persönlich werde es wie das österreichische Nationalteam machen und die WM heuer boykottieren.“

