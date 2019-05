Im Mai 1989 wurde mit dem Abbau des Eisernen Vorhangs an der österreichisch-ungarischen Grenze begonnen. Der Fall dieser jahrzehntelangen Barriere zwischen Ost- und Westeuropa bewegte vor 30 Jahren auch das Ybbstal.

„Ich sah die Bilder im Fernsehen, als die ersten DDR-Urlauber von Ungarn aus die Grenze nach Österreich überschritten und ihren geliebten Trabi in Ungarn zurückließen, um den endgültigen Schritt in die Freiheit zu tun“, erinnert sich der damalige Sonntagberger SPÖ-Landtagsabgeordnete Eduard Keusch. „Mir wurde plötzlich klar, was Freiheit für diese Menschen bedeutet, und ich konnte mitfühlen, was in ihnen vorging, als sie diese Grenze überwanden. Plötzlich wurde ein jahrzehntelanger Traum wahr.“

Der Beginn einer neuen Ära

Durch den Fall des Eisernen Vorhangs seien die kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen speziell in der Grenzregion Niederösterreichs intensiviert worden, berichtet Keusch. Einstmals getrennte Familien hätten wieder zueinandergefunden. „Es war der Beginn einer neuen Ära“, sagt der langjährige Landtagsabgeordnete. „Höhepunkt der politischen und wirtschaftlichen Neuorientierungen war aus meiner Sicht die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Damit war für alle Staaten Europas der Boden für eine eigenständige Entwicklung in Frieden und Freiheit gelegt. Aber nicht alle Länder haben diese Chance genutzt, wie die neuesten Entwicklungen zeigen. Soziale Ungleichheiten, Arbeitslosigkeit und Rechtsradikalismus nehmen zu und werden zu einer immer stärkeren Bedrohung. Meine Hoffnung ist nach wie vor das Friedensprojekt Europa.“

„Der Fall des Eisernen Vorhangs ist uns damals sehr nahegegangen“, sagt auch der Ybbsitzer Bürgermeister außer Dienst, Josef Hofmarcher. „Wir haben als Kinder 1968 den Einmarsch des Warschauer Pakts in der Tschechoslowakei erlebt und Russland und die Oststaaten als potenzielle Feinde und Gefahr wahrgenommen.“ Auch in seiner Bundesheerzeit gab es keine andere Übungsannahme als einen Angriff aus dem Osten. „Dass das dann schlagartig anders werden würde, war für uns alle nicht vorstellbar“, meint Hofmarcher. Neugierde und das Gefühl der Befreiung seien vorrangig gewesen.

„30 Jahre danach ist ein Abflachen der Euphorie spürbar. Das euphorische Aufeinanderzugehen ist einer Skepsis gewichen.“Josef Hofmarcher

Bald schon nach der Öffnung kamen erste Schmiede aus den Oststaaten in Ybbsitz an – darunter auch Thomas Hochstädt. Aufgewachsen in der DDR, gründete dieser in Ybbsitz die Tannhäuser Schmiede. Dem von Hofmarcher initiierten „Ring der europäischen Schmiedestädte“ sind längst die tschechische Stadt Lipník nad Bečvou sowie Donezk und Ivano-Frankivsk in der Ukraine beigetreten.

„Heute, 30 Jahre danach, ist ein Abflachen der Euphorie spürbar“, konstatiert Hofmarcher. „Das euphorische Aufeinanderzugehen ist einer Skepsis gewichen. Heute fokussiert man wieder mehr auf den Kontrast und die Gegensätze, das war in den Neunzigerjahren ganz anders.“

Lugmayr Erst der Fall des Eisernen Vorhangs machte es möglich, dass Thomas Hochstädt (l.) aus der ehemaligen DDR sich auf die Walz in den Westen machte und in Ybbsitz eine Schmiede gründete. Bürgermeister a. D. Josef Hofmarcher streckte nach dem Zusammenbruch des Ostblocks mit Gründung des „Rings der Schmiedestädte“ die Fühler in den Osten aus.

Wie aufwendig eine Reise in den Osten Europas zur Zeit des Eisernen Vorhangs war, davon weiß der Ybbsitzer Joe Lettner zu berichten. Bereits Ende der 70er-Jahre fuhr der Gründer der Ybbsitzer Pfadfindergruppe mit einer Delegation nach Polen, um Jugendaustauschprogramme zu organisieren. Weitere Reisen folgten, wobei Lettner über die Jahre enge Beziehungen aufbaute, die er bis zum heutigen Tag pflegt. „Eine Reise ins kommunistische Polen war schon ein Riesenaufwand“, berichtet Lettner. „Stundenlang an der Grenze zu warten war keine Seltenheit. Außerdem musste man beim Zoll alle Waren deklarieren.“ Wenn damals polnische Pfadfinderdelegationen nach Österreich kamen, ging das nur über eine vorherige Einladung.

1987, noch zur Zeit des Eisernen Vorhangs, reiste Lettner dann mit den Ybbsitzer Pfadfindern nach Polen, um an der Masurischen Seenplatte ein zweiwöchiges Sommerlager zu verbringen. „Als 1990, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, die polnischen Pfadfinder dann nach Ybbsitz auf Sommerlager kamen, war das schon ganz einfach“, erzählt Lettner.