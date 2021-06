Seit 2017 bringt das Ybbstal-Radtaxi Radfahrer entlang des Herzstücks des Ybbstalradwegs zwischen Lunz am See und Waidhofen zu ihrem Ziel oder zurück zu ihrem Ausgangspunkt. Hinzu kommen ausgewählte Strecken zu wichtigen Anschluss-Stellen. So findet ein Transport zwischen Amstetten, Waidhofen und Lunz, zwischen Scheibbs und Lunz sowie zwischen Lunz und Mariazell statt. Insgesamt 7.500 Radler wurden bisher transportiert.

Das Radtaxi ergänzt durch die flexible Buchung den VOR-Radtramper, der zu fixen Zeiten zwischen den beiden Orten verkehrt. Projektträger ist der Verein Gemeindeverband Ybbstal, als Partner fungieren seit Beginn die beiden Busunternehmer Daurer Reisen und Esletzbichler Bus GmbH.

Radtaxi fährt zusätzlich drei Bahnhöfe an

„Durch das Zusatzangebot, auch die Bahnhöfe Amstetten, Ybbs und Mariazell anzufahren, steht einem klimafreundlichen Ausflug in einer herrlichen Umgebung nichts mehr im Wege“, freut sich Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger, der als Obmann des Gemeindeverbands Ybbstal fungiert. Das Radtaxi, das selbstverständlich auch E-Bikes mitnimmt, kann bis 31. Oktober gebucht werden. Der Transport erfolgt innerhalb von zwei Stunden nach Anruf.