Auf dem Mittelweg durch den Kematner Heidewald

Die künftige Streckenführung des Ybbstalradwegs durch Kematen entzweit ÖVP und SPÖ. Wie die NÖN berichtete, soll der touristische Radweg von der Allhartsberger auf die Kematner Seite verlegt werden und dort zum Teil entlang des Schneerosenwegs durch den Heidewald verlaufen.

Dagegen spricht sich die SPÖ aus. Sie sieht das Naherholungsgebiet der Kematner durch ein verstärktes Radfahreraufkommen bedroht und verweist auf den bereits vorhandenen Radweg entlang der B 121. Bodenversiegelung und Instandhaltungskosten werden von den Sozialdemokraten ebenfalls gegen das Projekt ins Felde geführt.

Für ÖVP-Ortschefin Juliana Günther ist der Radweg notwendig. Foto: NÖN, Kössl

In der aktuellen Gemeindezeitung meldet sich ÖVP-Bürgermeisterin Juliana Günther nun zum Radweg zu Wort. Sie verstehe die Sorgen betreffend der geplanten Trassenführung, meint sie da. Leider seien diesbezüglich aber Falschbehauptungen verbreitet worden, welche diese Ängste herbeigeführt hätten. Die Ortschefin stellt klar, dass der Schneerosenweg durch den Heidewald zwischen dem Waldstadion in der 10. Straße und der Siedlung in der 2. Straße von der Trassenführung des neuen Radwegs unberührt und somit den Fußgängerinnen und Fußgängern vorbehalten bleibe. Der Radweg solle hier stattdessen auf dem sogenannten Mittelweg bis zum Parkplatz des Naturbads verlaufen und von dort über die bestehende Zufahrtsstraße in das Siedlungsgebiet führen. Beim Mittelweg handelt es sich um eine bis zu acht Meter breite geschotterte Schneise durch den Wald, die von den Grundbesitzern für Holzbringungsarbeiten angelegt wurde. Um diesen Weg radfahrtauglich zu machen, soll eine 3,3 Meter breite Kiesdeckschicht aufgetragen werden. Beschilderungen und Absperrungen sollen die Radfahrer davon abhalten, den Schneerosenweg zu befahren. „Hier wird kein einziger Baum gefällt“, hält die Bürgermeisterin fest.

Kiesdeckschicht auf Weg, aber keine Rodungen

Vom Autohaus Ortner bis zum Wirtschaftspark soll für den Radweg dann auf den unbefestigten Abschnitten des Schneerosenwegs eine Kiesdeckschicht aufgebracht werden. Aufgrund der vorhandenen Wegbreiten sei aber auch hier mit keinen Rodungen zu rechnen, sagt Günther.

Teile des Radwegs sollen auf bestehenden Straßenabschnitten verlaufen, so etwa in der 2.b Straße und im Ortsgebiet. Diese Abschnitte würden abgesehen von Bodenmarkierungen und Beschilderungen unverändert bleiben, führt die Ortschefin aus. Neu asphaltiert solle lediglich ein kurzes, etwa 40 Meter langes Teilstück im Bereich der Siedlung neben der Fleischwaren GmbH werden.

„Dieser Radweg macht touristisch Sinn, er ist aber auch notwendig, weil wir an unsere Jugend denken und das Radfahren forcieren wollen“, sagt Günther. „Ein Radweg neben der Straße ist für Kinder nicht optimal.“

SPÖ-Ortsparteiobmann Matthias Fischböck sieht die Radwegführung durch den Heidewald nach wie vor kritisch. Bei einer gemeinsamen Begehung mit der Bürgermeisterin habe er seinen Unmut auch deponiert, berichtet er. „Für mich ist auch eine Radwegführung auf dem Mittelweg keine gute Lösung“, sagt er. „Der Heidewald ist in diesem Bereich ein Naherholungsgebiet, wo die Leute mit dem Hund oder dem Kinderwagen spazieren gehen. Das geht für mich mit einem gesteigerten Radfahreraufkommen nicht zusammen.“

SPÖ-Chef Matthias Fischböck ist gegen eine Trasse durch den Wald. Foto: SPÖ

Dass die Ortschefin in der Gemeindezeitung von Falschbehauptungen spricht, ärgert Fischböck. „Ich wollte mit ihr immer auf Augenhöhe eine sachliche Diskussion führen, aber anscheinend geht das nicht. Mit dem Miteinander, von dem die Frau Bürgermeister immer spricht, ist es offenbar nicht weit her. Sonst hätten wir auch schon früher von diesem Radweg-Projekt erfahren.“

Gemeinderat war nicht beschlussfähig

Am Dienstag der Vorwoche wollte die Ortschefin im Kematner Gemeinderat zum Radweg informieren. Die Sitzung musste jedoch vertagt werden, da der Gemeinderat nicht beschlussfähig war. Nur zwei der sechs SPÖ-Mandatare kamen zur Sitzung und auch von den 14 ÖVP-Gemeinderäten fehlten krankheitsbedingt drei. Somit war die erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht gegeben.

Die SPÖ-Gemeinderäte seien der Sitzung aber keineswegs absichtlich ferngeblieben, hält Fischböck fest. „Zur Sitzung wurde sehr kurzfristig eingeladen, da konnten manche von uns nicht mehr Schicht tauschen. Ein Gemeinderat war auf Kur, andere waren krank oder von Corona betroffen.“

