Neue Radbrücke über die Ybbs in Kematen

Der Ybbstalradweg zwischen Ybbs an der Donau und Waidhofen soll optimiert werden. Ziel ist es, die Strecke im Sinne des „Flussradelns“ näher zur Ybbs zu bringen und sie so in ihrer Routenführung, Qualität und Vermarktung zu verbessern.

Der Ybbstalradweg soll so vor allem für Touristen attraktiv gemacht werden. Die geplante neue Trasse wurde heuer im Frühjahr bereits seitens des Aufsichtsrats der ecoplus als Hauptradroute und somit als förderwürdig bestätigt.

Die beteiligten Gemeinden arbeiten seitdem in einer Arbeitsgruppe gemeinsam mit Mostviertel Tourismus, NÖ.Regional, dem Land NÖ, ecoplus und den beiden LEADER-Regionen Moststraße und Eisenstraße an der Umsetzung des Projekts. Im Vorderen Ybbstal soll der Ybbstalradweg um näher zum Fluss zu kommen und um den Mostviertelradweg anzubinden künftig nicht mehr auf Allhartsberger, sondern auf Kematner Seite geführt werden. Dazu braucht es in Kematen eine neue Radbrücke über die Ybbs, da ein Zubau auf der historischen Ybbsbrücke nicht möglich ist. Mittlerweile nimmt diese neue Fußgänger- und Radwegbrücke, die auch als schneller, verkehrssicher Weg zum Bahnhof Hilm-Kematen dienen soll, zusehends konkrete Formen an. Die Planungsarbeiten sind am Laufen. Ausgangspunkt für die Brücke ist auf Kematner Seite eine derzeit unbebaute Grundstücksfläche in der 4.a Straße.

