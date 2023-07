Radweg durch Kematen spaltet weiter ÖVP und SPÖ

Unmut seitens der SPÖ herrscht nach wie vor über den neuen Verlauf des Ybbstalradwegs in Kematen. Wie die NÖN berichtete, entzweit die geplante Streckenführung ÖVP und SPÖ.

Der touristische Radweg soll nämlich von der Allhartsberger auf die Kematner Seite verlegt werden und dort zum Teil durch den Heidewald verlaufen. Konkret ist angedacht, dass man künftig von der 2. Straße über den sogenannten Mittelweg am Naturbad und am Waldstadion vorbei in die Siedlung in der 10. Straße und von dort über eine neue Radbrücke in der 4.a Straße über die Ybbs weiter ins Ybbstal radeln kann. Um den Mittelweg radfahrtauglich zu machen, soll eine 3,3 Meter breite Kiesdeckschicht aufgetragen werden.

Die SPÖ spricht sich dagegen aus. Sie sieht den Schneerosenweg durch den Heidewald als Naherholungsgebiet der Kematner bedroht und verweist auf den bereits vorhandenen Radweg entlang der B 121. Bodenversiegelung und Instandhaltungskosten werden von den Sozialdemokraten ebenfalls gegen das Projekt ins Felde geführt. ÖVP-Bürgermeisterin Juliana Günther stellte zuletzt hingegen klar, dass der Schneerosenweg von der Trassenführung unberührt und den Spaziergängerinnen und Spaziergängern vorbehalten bliebe. Kein einziger Baum müsse gefällt werden, stellte die Ortschefin klar.

SPÖ ortet nach Sturm Probleme bei Sicherheit

Nach den Sturmböen, die vorvergangene Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag über Kematen fegten und zahlreiche umgestürzte und entwurzelte Bäume auch im Heidewald zurückließen, wandte sich SPÖ-Ortsparteiobmann Matthias Fischböck nun mit einem Schreiben an die Kematner Bevölkerung. Für die SPÖ würde sich nun zum wiederholten Mal jede Menge Fragen aufwerfen, heißt es darin. So etwa, wer in Zukunft für die Sicherheit am Radweg sorgen würde und für die zeitnahe Beseitigung der Sturmschäden zuständig sei. Würde es einen Bereitschaftsdienst seitens der Gemeinde geben, fragt Fischböck und wenn ja, wer würde für die zu leistenden Überstunden aufkommen? Auch wer bei Unfällen oder unvorhersehbaren Zwischenfällen haften werde, möchte der SPÖ-Chef wissen. „Diese unbeantworteten Fragen bestärken uns, uns noch weiter gegen den Radweg durch unsere Forstheide und für die Nutzung des bestehenden Radwegs einzusetzen“, sagt Fischböck.

ÖVP-Bürgermeisterin Juliana Günther kann die Kritik nicht nachvollziehen. „Zum Glück wurde durch die umgefallenen Bäume niemand verletzt“, sagt sie. Schon am Freitag sei das Holz am Schneerosenweg aufgearbeitet worden, berichtet die Ortschefin. „Leider sind wir vor Unwettern nie gefeit. Bei so einem Sturm fährt aber normalerweise niemand Rad“, sagt Günther. „Ich empfehle auch jedem, bei Sturmböen nicht durch den Wald zu gehen oder zu fahren.“ Nach Sturmböen würden grundsetzlich zuerst einmal die Feuerwehren die Straßen und Wege wieder frei machen und sich dann die Gemeinde um die Aufarbeitung des Windwurfs kümmern, führt die Bürgermeisterin aus und verweist darauf, dass der Radweg durch Kematen Ende des Vorjahrs einstimmig vom Gemeinderat beschlossen worden sei. „Ich weiß nicht, warum das Thema jetzt wieder aufgerollt wird“, sagt sie.

Dem widerspricht SPÖ-Chef Fischböck. In der besagten Sitzung Ende des Vorjahrs sei es lediglich um die Lukrierung von Fördergeldern für das Radwegprojekt gegangen. Die Radwegführung sei dabei kein Thema gewesen. „Natürlich sind wir dabei, wenn es darum geht, eine Förderung für einen Radweg zu bekommen“, sagt Fischböck. „Einer Führung des Radwegs durch den Heidewald hätten wir aber nicht zugestimmt.“