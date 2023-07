Magic Franky verzaubert in Waidhofen an der Ybbs

Verwunderte Blicke zieht Franziska Kronsteiner alleine durch ihre „Arbeitskleidung“ auf sich: Am speziellsten dabei ist ihre Kopfbedeckung. Sie trägt nämlich einen Hut auf dem Hut - und beide voll mit Zahnrädern, Federn und schillernden Steinen. Weiters auf dem Hut hat sie eine Fliegerbrille, die wohl notwendig ist für ihre Reisen der besonderen Art.

„Ich führe durch die Zeit, in eine längst vergessene Welt“, erklärt Magic Franky, wie sich Kronsteiner selbst nennt. Die in Ybbsitz aufgewachsene 36-Jährige ist nämlich Zauberin und lädt sowohl Kinder als auch Erwachsene ein in eine Welt, die verwundert, verzaubert und staunende Gesichter hinterlässt.

Start mit Jokersammlung.

Begonnen hat Kronsteiners Leidenschaft für die Magie vor circa neun Jahren, als sie während eines Krankenstandes ihre Jokersammlung sortierte. „Joker haben eine besondere Faszination“, erklärt die Zauberkünstlerin, „man kann zwar ohne sie spielen, aber mit ihnen ist es viel lustiger.“ Über 1.000 verschiedene Joker hat sie schon und somit natürlich auch viele Kartendecks, die sie nicht mehr braucht. So kam die Idee, mit diesen Decks Kartentricks einzustudieren. Für den ersten Trick musste sie fünf Griffe erlernen und nach circa einem Monat wurde er vor Freunden erprobt. Es folgten mehr Kartentricks und schon bald auch Zaubertricks für die Kinder im Kindergarten. Bald erhielt Kronsteiner erste Buchungen für Kindergeburtstage, Kinderfaschingsfeiern, aber auch für Feiern von Erwachsenen.

Geschichte wichtiger als Zaubertrick.

„Nicht nur Fingerfertigkeit ist beim Zaubern wichtig, sondern vor allem eine gute Geschichte. Diese ist sogar wichtiger als der Trick“, ist Magic Franky überzeugt. Dass der Bedarf an guten Kinderzauberern groß ist, zeigten ihr die vielen Anfragen. Viele Zauberer sind in den letzten Jahren in Pension gegangen. So entschloss sich Kronsteiner vor einem Jahr, das Zaubern zu ihrem Beruf zu machen. Ihre Erfahrung als Kindergärtnerin komme ihr dabei zugute, denn so wisse sie, was Kindern gefalle und habe viele Ideen. Frauen gibt es in diesem Beruf übrigens kaum. „Es ist immer noch in den Köpfen drin, dass Frauen nicht zaubern. Wenn mein Freund bei einem Auftritt die Tontechnik macht, nimmt jeder, wenn wir anreisen an, dass er der Zauberer ist und ich die Assistentin“, schildert Kronsteiner. Hauptberuflich Zauberin zu sein ist auf jeden Fall stressiger als ihre Jahre als Kindergärtnerin, erzählt sie. Das viele Autobahn fahren und Koffer schleppen findet sie nervig, aber die verblüfften Gesichter des Publikums sind ihr Lohn.

Vom ersten Kartentrick zur Bühnenshow dauerte es nicht lang. Foto: Franziska Kronsteiner

Neue Tricks zu erfinden, scheint für Kronsteiner kein Problem zu sein. Einmal im Monat trifft sie sich mit den Zauberfreunden Steyr, einem Zauberverein mit circa 30 Mitgliedern. Es gibt auch Seminare und Fortbildungen für Zauberer und man kann auch Tricks kaufen. „Die wenigen Berufszauberer Österreichs sind gut befreundet und es herrscht ein guter Austausch. Konkurrenzdenken gibt es da kaum“, schildert die Zauberin. Tricks tausche man aber nur unter Zauberern aus, das sei eine ganz wichtige Regel.

Zaubershow in Waidhofen

Mit der perfekten Kulisse des Rothschildschlosses in Waidhofen lädt sie am Sonntag, 9. Juli, ab 20 Uhr zu einer Erwachsenenshow. Warum es bei der Show eine Altersbegrenzung ab 16 Jahren gibt, wird sie sehr oft gefragt, sagt die Zauberkünstlerin. Aber ihr Name werde einfach sehr oft mit Kinderzauberei in Verbindung gebracht und dafür sei diese Vorstellung nicht gedacht. Nicht nur aufgrund der späten Uhrzeit, sondern auch inhaltlich, denn bei einem Trick werde jemandem zum Beispiel die Hand abgehackt, kündigt sie an. Aber auch der zauberhafte Humor kommt bei der Vorstellung sicher nicht zu kurz, denn auch dafür ist Kronsteiner im Ybbstal bekannt.