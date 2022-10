Feuerwehrübung in Opponitz: 520 Stufen und 116 Höhenmeter

520 Stufen, 116 Höhenmeter und die schwere Atemschutzausrüstung – bei der diesjährigen Abschnittsatemschutzübung des Feuerwehrabschnitts Waidhofen-Land am Samstag in Opponitz wurden die Feuerwehrleute besonders gefordert. Sie mussten mit ihrer kompletten Atemschutzausrüstung die Stufen entlang der Rohre des Wasserkraftwerks der Wien Energie in der Mirenau bewältigen. 15 Atemschutztrupps von zehn Feuerwehren stellten sich der Herausforderung.

Perfekt organisiert von der Freiwilligen Feuerwehr Opponitz und dank der Mitarbeit des Rotes Kreuzes konnte das Ziel der Übung, nämlich die optimale Krafteinteilung bis zur Zielerreichung mit schwerem Atemschutz, geübt werden.

