Die Zeller Apotheke muss mit Ende des morgigen Tages schließen. Der NÖ Landesverwaltungsgerichtshof hat in einem Erkenntnis vom 16. Dezember 2020 die Konzession von Betreiberin Susanne Wagner für ihre 2017 eröffnete Apotheke endgültig gekippt.

Eine Anfrage des Magistrats beim Gesundheitsministerium und der Apothekerkammer, ob eine Weiterführung der Apotheke in Pandemiezeiten möglich sei, um die Versorgungssicherheit nicht zu gefährden, wurde am Dienstag negativ beantwortet. Beide Institutionen sehen eine ausreichende Versorgung mit Apotheken in Waidhofen auch ohne die Zeller Apotheke gegeben.

Am Donnerstag luden Magistratsdirektion und Bezirksverwaltung zu einem kurzfristig einberufenen Pressegespräch, um die Schließung der Zeller Apotheke bekannt zu geben. „Die Bezirksverwaltungsbehörde hat keine Möglichkeit eine Fortführung zu bewilligen. Wir sind verpflichtet, den Betrieb zu schließen“, sagte der Leiter der Bezirksverwaltung Franz Hörlesberger. „Wir sind an die Rechtsansicht des Landesverwaltungsgerichtshofs gebunden“, ergänzte Magistratsdirektor Christian Schneider. „An der Schließung führt kein Weg vorbei.“

Zehn Jahre dauernder Rechtsstreit

Vorausgegangen ist dem Entscheid ein mittlerweile zehn Jahre dauernder Rechtsstreit, der vom Landesverwaltungs- zum Bundesverwaltungsgerichtshof und wieder zurück führte. Bereits 2011 hatten die Betreiberinnen der Alten Stadtapotheke und der Ybbstal-Apotheke die Zulassung einer dritten Apotheke in der Stadt beeinsprucht, weil diese aufgrund des im Apothekengesetz verankerten Gebietsschutzes, nach dem jede öffentliche Apotheke mindestens 5.500 Personen versorgen müsse, nicht zulässig sei.

2016 erteilte das NÖ Landesverwaltungsgericht der Zeller Apotheke aber dennoch in zweiter Instanz eine Konzession. Eine Revision der beiden bestehenden Apotheken an den Bundesverwaltungsgerichtshof folgte und führte 2017 zur Aufhebung der Konzession für die Zeller Apotheke. Die Entscheidung wurde an das Landesverwaltungsgericht zurückgewiesen. Dieses sollte erneut entscheiden. Mit einer Fortbetriebsbewilligung nach Paragraf 19a Abs.2 des Apothekengesetzes war es der Zeller Apotheke indes möglich, den Weiterbetrieb aufrecht zu erhalten.

Drei Jahre und insgesamt sechs Bedarfsprüfungen später trudelte nun schließlich kurz vor Weihnachten die Abweisung der Konzession für die Zeller Apotheke durch das NÖ Landesverwaltungsgericht ein. Gegen das Erkenntnis hat Apothekerin Susanne Wagner nun eine außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof eingebracht. Da diesem aber die aufschiebende Wirkung abgesprochen wird, muss die Apotheke am Freitag schließen. Der weitere Ausgang des Verfahrens ist ungewiss.

Unterschriftenliste und Petition

Für den Erhalt der Zeller Apotheke hat sich umgehend eine Bürgerprotestbewegung gegründet. Eine Unterschriftenliste wurde aufgelegt und eine Petition an den Gesundheitsminister eingebracht. Der Waidhofner Bürgermeister und der Gesundheitsminister werden aufgefordert, umgehend alles zu unternehmen, um die Schließung der Apotheke bis zum Abschluss des Rechtsverfahrens zu verhindern. Fünf Arbeitsplätze sind von der Schließung betroffen.

„Im Sinne der Bevölkerung hätte ich mir natürlich einen weiteren qualifizierten Dienstleister wie die Zeller Apotheke gewünscht – vor allem, weil die Apotheke natürlich auch für den Ortsteil Zell eine Aufwertung bedeutete“, betont Bürgermeister Werner Krammer. „Ich habe die Behörde beauftragt, die Rechtslage objektiv zu prüfen. Demnach ist ein Fortbetrieb derzeit aber nicht möglich.“

Mehr dazu lesen Sie in der nächsten Printausgabe der Ybbstaler NÖN.