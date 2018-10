2018 ist das Jahr, in dem sich viele Ereignisse der europäischen Geschichte jähren. In Österreich wird heuer dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 und der Entstehung des heutigen österreichischen Territoriums sowie dem Anschluss an das nationalsozialistische Deutschland 1939 gedacht.

Daher war es auch ein Anliegen des Gemeindearchivs Kematen und von Archivar Horst Steindl, zum zehnten Geburtstag des Archivs diesen beiden Jahren sowie der Zwischenkriegszeit eine Ausstellung zu widmen. Diese war am vergangenen Wochenende im Zentrum kem.A[r]T zu sehen.

„Es ist die Aufgabe von Archiven, die Geschichte eines Ortes zu sammeln, zu bewahren und zugänglich zu machen. Dabei ist es jedoch wichtig, die eigenen Dokumente der Ortsgeschichte immer wieder in den größeren Zusammenhang der gesamtösterreichischen Geschichte zu stellen“, sagte Archivarin Eva Zankl.

Die Ausstellung zeigte daher nicht nur Bilder aus Kematen, sondern auch Fotos und Plakate einer für Österreich schwierigen Zeit des Umbruchs, der Verunsicherung und der politischen und wirtschaftlichen Kämpfe.