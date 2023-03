Marktplatz Ybbsitz: Ein Ort zum Verweilen

In Ybbsitz nahm man im Vorjahr die Erneuerung des Marktplatzes in Angriff. Dieser hatte zuletzt 1998 eine weitgehende Umgestaltung erfahren. Damals wurde unter anderem die Oberfläche des Platzes neu gepflastert und ein Brunnen errichtet.

Nun soll der Raum durch Begrünung neue Nutzungsmöglichkeiten erhalten und gleichzeitig etwas zum Klimaschutz beitragen. „Wir wollen den Marktplatz durch Grünräume wohliger machen“, meint Bürgermeister Gerhard Lueger. „Er soll mehr zu einem Kommunikationszentrum und Wohnzimmer der Gemeinde werden.“

Vor dem Pfarrhof wurden zwei Linden gepflanzt und Holzmöbel aufgestellt. Gemeinsam mit bestehenden Angeboten wie Kaffeehaus und Ferrum-Museum soll das Ybbsitzer Zentrum so zum Flanieren und Verweilen einladen. Ob in diesem Jahr weitere Begrünungsmaßnahmen folgen, sei noch unklar, meint Lueger. Im vergangenen Herbst konnte auch wieder ein Betreiber für den Gasthof „Zum Goldenen Hirschen“ gefunden werden. „Wir sind sehr froh, dass es hier wieder einen Pächter gibt und die Räumlichkeiten auch für alle möglichen Veranstaltungen genutzt werden können“, freut sich der Bürgermeister.

Neueröffnungen gab es im vergangenen Jahr in Zentrumsnähe, in der Alten Poststraße. Dort erweitern nun eine Trafik und ein Schuhgeschäft das Einkaufsangebot in Ybbsitz.

