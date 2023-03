Waidhofen an der Ybbs: Hoher Markt ist Sorgenkind

In der Waidhofner Innenstadt wurden in den letzten Jahren einige Maßnahmen gesetzt, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. So wurden am Freisingerberg Bäume nach dem Schwammstadtprinzip gepflanzt, Sitzbänke im neuen Stadtdesign aufgestellt und ein Trinkbrunnen installiert.

Einige Aufregung gab es allerdings um die Innenstadtmöblierung am Unteren Stadtplatz. Zuerst musste die neu errichtete Bushaltestelle vor dem Modegeschäft Fussl tiefer gelegt werden, danach mussten bei den neuen Bänken gegenüber die Rankgerüste aus Blech wieder entfernt werden.

„Natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen zur Stadtmöblierung“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Im Großen und Ganzen sind die Rückmeldungen aber sehr positiv. Vor allem auswärtige Gäste zeigen sich angetan.“ Grundsätzlich sei die Möblierung der Innenstadt nun aber einmal abgeschlossen.

Wiener Bügel statt Spiral-Radständer

Im vorigen Jahr wurde die Waidhofner Innenstadt auch zur Begegnungszone und der Schlosshof für die Durchfahrt mit dem Fahrrad geöffnet. Noch auf sich warten lassen allerdings die überdachten Radständer an den Stadteinfahrten. „Hier gibt es noch keine endgültige Lösung, wie diese ausschauen werden. Wir sind hier noch am Tüfteln“, sagt der Bürgermeister. Demnächst ersetzt werden soll allerdings der Spiral-Radständer vor der Bäckerei Hartner durch „Wiener Bügel“. „Indem es immer mehr Elektro-Fahrräder gibt, sind diese Radständer nicht mehr zeitgemäß“, sagt Krammer.

Mit dem Branchenmix und dem gastronomischen Angebot in der Innenstadt zeigt sich der Stadtchef zufrieden. „Es tut sich da etwas. Natürlich könnte es immer mehr sein, aber wir sind hier doch einigermaßen stabil“, meint der Bürgermeister. „Unsere Konzentration auf die Innenstadt macht sich bezahlt. Aber natürlich kann man eine gewisse Fluktuation nie ausschließen. Unsere Aufgabe als Stadt ist es, so attraktiv zu sein, dass die Leute von außen zu uns kommen. Wir haben da die Hebel in der Hand.“

Sorgenkind ist nach wie vor der Hohe Markt. „Dieser Stadtteil braucht eine besondere Betreuung“, sagt Krammer. 2017 wurde hier ein Prozess gestartet, um der Fußgängerzone neues Leben einzuhauchen. Der Versuch, verstärkt Handelsbetriebe in den Stadtteil zu bekommen, wurde jedoch 2021 für gescheitert erklärt. Nun möchte man den Hohen Markt in Richtung Dienstleistungen und Wohnen positionieren.

Der Schmankerlmarkt, der am Hohen Markt immer Samstagvormittags über die Bühne ging, wird ab sofort eingestellt. „Hier fehlte einfach die Frequenz“, sagt Krammer. Gespräche mit den Anbietern über alternative Verkaufsmöglichkeiten seien am Laufen. Mittlerweile wieder Geschichte ist auch die Kinderbetreuungseinrichtung KUBU.

Sukzessive umgesetzt wird im heurigen Jahr in Waidhofen eine neue Parkraumbewirtschaftung. In der Innenstadt möchte man damit die Parkmöglichkeiten für Einkäufer in der Innenstadt verbessern. Mit 1. April werden dabei auch die Tarife in der Innenstadt erhöht. Statt wie bisher 50 Cent kostet dann die erste Stunde, in der in der Innenstadt geparkt wird, einen Euro. Im nächsten Jahr abgeschlossen werden soll die Sanierung des Innenstadtpflasters.

