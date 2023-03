Waidhofen an der Ybbs: Wandel in der Innenstadt

Fleischhauerei wegen Personalmangel derzeit zu.

In der Waidhofner Innenstadt tut sich was. So wird dort, wo die Trafik Mandl war, ein Barber-Shop einziehen. In das ehemalige C&A-Kindermodengeschäft am Unteren Stadtplatz wird sich wieder ein Kindermodengeschäft einnisten.

„Die Innenstadt ist einem ständigen Wandel unterworfen“, sagt Innenstadtkoordinator Johann Stixenberger. „Wir können aber sehr zufrieden sein, immerhin haben wir hier noch 14 Nahversorger, wo man alle Güter des täglichen Bedarfs vor Ort bekommt.“

Schmerzlich sei freilich, dass die Fleischhauerei Steinmetz derzeit wegen Personalmangel geschlossen hat. „Die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt passt“, meint Stixenberger und betont, dass sich die verschiedensten Branchen gegenseitig brauchen. Um hier Bewusstsein zu schaffen, lädt das Stadtmarketing nun zu regelmäßigen internen Vernetzungstreffen.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.