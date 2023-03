Hollenstein: Green-Care-Hoftafel für Biobauernhof Erthltal

Der Hollensteiner Biobauernhof Ertlthal mit 20 Hektar Grünland und 52 Hektar Forst liegt mitten im Grünen, beinahe an der Grenze zu Oberösterreich. Hier bemühen sich Bettina und Josef Hinterramskogler schon lange, die Grundwerte ihres bäuerlichen Berufs an interessierte Menschen weiterzugeben. Für ihre bildungs- und waldpädagogischen Angebote wurden sie nun kürzlich mit der Green-Care-Hoftafel ausgezeichnet.

Seit 2017 nimmt Familie Hinterramskogler am Projekt „Schule am Bauernhof“ teil. „Wir bieten unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Wissen zu land- und forstwirtschaftlichen Themen sowie ökologischen Zusammenhängen und geben praxisorientierte Einblicke in den bäuerlichen Alltag“, erklärt Bäuerin Bettina Hinterramskogler, die auch zertifizierte Waldbadentrainerin und Waldpädagogin in Ausbildung ist.

Das Green-Care-Programm mit dem Titel „Erlebnis und Abenteuer am Biobauernhof Familie Hinterramskogler“ richtet sich an Kinder, Jugendliche und interessierte Erwachsene. Das Tagesprogramm ist individuell gestaltet und dauert im Durchschnitt drei bis vier Stunden. Dabei wird der Bauernhof mit allen Sinnen erlebt, Stallarbeit und Pflanzen werden erklärt. Zusätzlich können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit Forstwirt Josef Hinterramskogler den Wald über verschiedene Stationen erkunden.

Chancen der Diversifizierung mit Green Care und Schule am Bauernhof

„Ich freue mich sehr über einen weiteren zertifizierten Green-Care-Betrieb in Niederösterreich, der gleichzeitig auch das gute Zusammenspiel von Schule am Bauernhof und Green Care unterstreicht, wodurch sich neue Chancen der Diversifizierung eröffnen“, sagte Andrea Wagner, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, anlässlich der Hoftafel-Verleihung.

„Für unsere Gemeinde sind die Green-Care-Angebote eine Bereicherung. Der Hof der Familie Hinterramskogler ist ein wichtiger Bildungsort für Jung und Alt geworden“, freute sich Hollensteins Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer.

„Ich gratuliere Familie Hinterramskogler und heiße sie herzlich im Green-Care-Netzwerk willkommen“, sprach auch Josef Hainfellner, Green Care-Koordinator der Landwirtschaftskammer NÖ, den beiden Landwirten seine Glückwünsche zur Zertifizierung aus.

Nähre Informationen zu Green Care sind unter greencare-oe.at erhältlich.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.