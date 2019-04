Perfekte Qualität am Zapfhahn, hohe und feste Schaumkrone, ansprechend serviertes Bier – all das war am vorvergangenen Dienstag beim Landesfinale der „Zipfer Zapf-Masters“ in Enns gefragt.

Auch Sophie Kimmeswenger, Jan Marok und Jonas Rammel, die ersten drei der Schulausscheidung der Tourismusschulen Weyer, durften in Enns ihr Können unter Beweis stellen.

Dabei wurden an die Schüler folgende Aufgaben gestellt: Innerhalb von drei bzw. vier Minuten mussten jeweils ein Zipfer Urtyp bzw. ein Zipfer Pils gezapft werden, wobei das Aussehen, die Beschaffenheit des Schaumes und die Schaumhöhe bewertet wurden.

Nach beiden Durchgängen konnte sich Sophie Kimmeswenger den Vizelandesmeistertitel sichern, während Jan Marok Bronze ergatterte. Jonas Rammel verpasste als Vierter die Stockerlplätze hauchdünn.

Ausbilder Martin Eibenberger sieht dem Bundesfinale, das von 24. bis 25. April in Zipf stattfinden wird, sehr optimistisch entgegen und hofft auf eine Wiederholung des „Zipfer Zapf-Masters“-Titels, den 2016 mit Lena Klement ebenfalls eine Schülerin der BBS holen konnte.