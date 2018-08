Vergangene Woche hat die Modekette Charles Vögele Austria mit Sitz in Kalsdorf bei Graz am Landesgericht Graz die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt.

Die Gründe dafür liegen in Umsatzeinbrüchen und in der Insolvenz der schweizerischen Muttergesellschaft, sagte Kreditschützer Gerhard Weinhofer vom Österreichischen Verband Creditreform.

Das Vermögen zu Liquidationswerten beträgt laut Creditreform rund 28,4 Millionen Euro. Die gesamten Insolvenzpassiva dürften sich auf rund 48,5 Millionen Euro belaufen. Den Gläubigern wird eine Quote von mindestens 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten. Das Unternehmen soll fortgeführt und ein Investor für einen Share Deal gefunden werden.

Österreichweit 711 Arbeitnehmer betroffen

Von der Insolvenz sind laut Creditreform österreichweit 711 Arbeitnehmer betroffen. Die Österreich-Tochter von Vögele wurde im Jahr 1990 gegründet. Laut Sanierungsantrag hatte die Modekette bis zuletzt 102 Filialen, davon 89 Filialen unter der Marke „Charles Vögele“ und 13 Filialen unter der Marke „OVC“. Auf der Firmenwebsite sind derzeit nur mehr 83 Filialen angeführt.

Betroffen davon ist auch die Gemeinde Kematen, wo bereits vor einem Jahr der Betrieb von Vögele Shoes eingestellt wurde, der in unmittelbarer Nähe des Geschäftes der Modekette Charles Vögele betrieben worden war.

„Wir haben bisher keinerlei Informationen bekommen, wie es an dem Standort weitergeht“, sagt Bürgermeisterin Juliana Günther. In Kematen sind derzeit sieben Personen bei Vögele beschäftigt. Allzu große Sorgen würde die Auflassung der Filiale der Bürgermeisterin aber derzeit nicht machen. Sie gibt sich zuversichtlich: „Der Standort ist so gut, dass ich überzeugt bin, dass sich rasch Interessenten für das Geschäftslokal finden“, meint die Ortschefin. „Im Falle von Vögele Shoes war es auch so.“

Im Rahmen des Sanierungsverfahrens werde es wahrscheinlich einen Stellenabbau geben, erwartet Kreditschützer Gerhard Weinhofer von Creditreform. Langjährige Erfahrungen würden zeigen, dass zwar der Großteil der Jobs erhalten bleibe, aber sicher nicht alle.