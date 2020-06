Auf ihre Zukunftsfähigkeit hat die Pöchhacker Innovation Consulting GmbH aus Linz nun schon zum dritten Mal in Folge Österreichs Bezirke untersucht. Nun liegt das Zukunftsranking für das Jahr 2020 vor.

Das Ergebnis basiert auf Untersuchungen der aktuell verfügbaren Daten sowie der Entwicklungsdynamiken in den Bereichen Demografie, Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Innovation sowie Lebensqualität. Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie wurden im Zukunftsranking 2020 noch nicht abgebildet. Die Studienautoren gehen aber von weitreichenden Folgen aus. Diese würden in den kommenden Jahren in drastischer Weise sichtbar werden, heißt es.

Den ersten Platz im österreichischen Zukunftsranking 2020 nimmt zum dritten Mal in Folge die Stadt Krems ein. Auf Platz zwei folgt wieder Graz-Umgebung. Platz drei konnte sich der Tiroler Bezirk Lienz sichern.

Die Stadt Waidhofen findet sich im österreichweiten Vergleich der zukunftsfähigsten Bezirke auf Platz 18. Das ist ein Verlust von 14 Plätzen im Vergleich zum Vorjahr, wo es die Statutarstadt auf Platz vier schaffte. 2018 lag Waidhofen auf Platz 23.

Absolut top ist die Ybbstalmetropole mit Rang vier nach wie vor im Bereich „Wirtschaft & Innovation“ (2019: Platz 2). Waidhofen punktet hier mit der zweithöchsten Gründungsintensität (7,76 Gründungen pro 1.000 Einwohner), der fünfthöchsten Unternehmensdichte (77,83 Unternehmen pro 1.000 Einwohner) sowie mit einem hohen Beschäftigungsanteil in wissensintensiven Dienstleistungen (41,43 Prozent). Darüber hinaus habe Waidhofen den Unternehmensbesatz in den letzten Jahren maßgeblich steigern können, heißt es in der Studie.

Arbeitsmarkt: Von Platz 39 auf Platz 8

Massiv steigern konnte sich die Stadt auch beim Arbeitsmarkt-Ranking. Hier liegt man nun nach Platz 39 im Vorjahr auf Platz acht. Grund dafür sei eine hohe Arbeitsplatzdichte (0,83 Arbeitsplätze/Einwohner), eine niedrige Arbeitslosenquote (3,02 Prozent) sowie die hervorragende Entwicklung des Bildungsniveaus der Beschäftigten, heißt es in der Studie. So betrage der Akademikeranteil 14,3 Prozent und sei es in den letzten Jahren zu einer signifikanten Verbesserung des Bildungsniveaus bei niedrigqualifizierten Beschäftigten gekommen.

Umgekehrt ist es bei der demografischen Entwicklung. Hier kam Waidhofen nach Rang drei im Vorjahr heuer nur mehr auf Platz 38. Damit liegt man aber immer noch über dem Österreichdurchschnitt.

Im Bereich Lebensqualität verlor die Stadt zwei Plätze und liegt nun auf Rang 90. Es gebe eine sehr gute ärztliche Versorgung, bei der Kriminalitätsrate und den Kommunalschulden gebe es in Waidhofen allerdings noch Verbesserungspotenziale, schreiben die Studienautoren.

Bezirk Amstetten von Rang 59 auf Rang 39

Der Bezirk Amstetten befindet sich heuer mit Rang 39 erstmals im vorderen Mittelfeld (2019: Rang 59). Punkten kann man bei der Entwicklung am Arbeitsmarkt (Rang 21). Bei der demografischen Entwicklung liegt der Bezirk auf Rang 30. Im Bereich Wirtschaft & Innovation kommt man auf Rang 67, bei der Lebensqualität auf Rang 56.