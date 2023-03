Ybbstal kooperiert bei Kinderbetreuung

Ybbstal. Ein zentraler Tagesordnungspunkt in der letzten Sitzung der Kleinregion Ybbstal war das Reformpaket des Landes Niederösterreich im Bereich der Kinderbetreuung. Dieses sieht vor, dass es ab Herbst 2023 flächendeckend eine gratis Vormittagsbetreuung für alle Kinder ab einem Jahr geben soll.

Die Gemeinden stellt das freilich vor organisatorische, infrastrukturelle und finanzielle Herausforderungen. In manchen Ybbstaler Gemeinden, wie Allhartsberg, Kematen, Hollenstein und Göstling sowie der Stadt Waidhofen gibt es bereits gut etablierte Einrichtungen zur Betreuung von Kindern unter zweieinhalb Jahren.

Erhebungen zu Betreuungsbedarf laufen

„Diese Einrichtungen werden auch weiterhin als zentrale Standorte dienen, um im Bedarfsfall auch Kleinkinder der umliegenden Gemeinden aufzunehmen“, erklärt Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer in seiner Funktion als Kleinregionssprecher. „Derzeit laufen gerade Erhebungen in den Kleinregionsgemeinden, um den Betreuungsbedarf für Kleinkinder ab dem kommenden Herbst abschätzen zu können. Es ist uns als Kleinregion dabei besonders wichtig, ein gut aufeinander abgestimmtes Betreuungsangebot im Ybbstal sicherzustellen.“

Ergänzend zur Kleinkindbetreuung wurde auch die flächendeckende Nachmittagsbetreuung für Kindergartenkinder in der Sitzung thematisiert. Sieht das Paket des Landes im Kindergartenbereich doch ab 2024 eine Öffnung der Kindergärten für alle Kinder ab zwei Jahren, weniger Schließzeiten, mehr Nachmittagsbetreuung und kleinere Gruppengrößen (maximal 22 Kinder) sowie zusätzliche Fachkräfte vor. Derzeit beträgt das Mindesteintrittsalter in den Kindergarten zweieinhalb Jahre.

Angebot bei Kindergarten-Nachmittagsbetreuung vorhanden

Bei der Nachmittagsbetreuung in den Kindergärten ist in allen zehn Mitgliedsgemeinden der Kleinregion Ybbstal bereits ein entsprechendes Angebot vorhanden. Was die Kosten für die Betreuung der Kinder außerhalb der Kernzeiten anbelangt, soll für alle Ybbstaler Gemeinden ein einheitliches Kostenmodell, das den gesetzlichen Vorgaben des Landes Niederösterreich entspricht, realisiert werden. Die Abstimmungen dazu sind bereits am Laufen.

