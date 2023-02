Kunstprojekt kommt ins Waidhofner Kino

Die Künstlerin Tata Asatiani-Aigner alias Filia Solis kreierte unter dem Titel „Children Of The Sun“ ein Gesamtkunstwerk mit dem Ziel, ein Friedenszeichen für die gesamte Welt zu setzen. Premiere feierte „Children Of The Sun“ im vergangenen Semptember anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zwischen Georgien und Österreich (die NÖN berrichtete). Nun kommt das multimediale Kunstprojekt in der Filmbühne Waidhofen auf die Leinwand.

„Children Of The Sun“ setzt sich aus musikalischen Kompositionen, Tanzperformance, Lichtinstallationen, Moderationstexten sowie Videos zusammen und ist all denen gewidmet, die trotz Herausforderungen immer Mut und Kraft finden, in Richtung der eigenen Träume und Ziele weiterzugehen.

Die Lehrerinnen und Lehrer des Musikschulverbands Waidhofen/Ybbstal übernahmen bei der Premiere den musikalischen Part des Projekts, die Tanzperformance wurde von Maria Blahous geleitet. Uli Kühn entwarf die Lichtinstallationen. Musikschuldirektor Christian Blahous moderierte. Die digitale Produktion von „Children Of The Sun“ wurde unter der Leitung von Christian Vogelauer erarbeitet und wird am Montag, 20. Februar, um 19.30 Uhr im Kinosaal der Filmbühne Waidhofen auf der Leinwand erscheinen.

