Arbeiten für Kleinstkinderbetreuung im Reichenauerhof laufen

Ab Herbst 2023 wird die Kleinstkinderbetreuung „Zwergenschaukel“ auf drei Gruppen erweitert. Dazu übersiedelt die Einrichtung in die Räumlichkeiten des Pflege- und Förderzentrums Reichenauerhof. Über 50 Kinder im Alter von ein bis zweieinhalb Jahren werden am neuen Standort dann weiter von einem engagierten Team rund um Leiterin Sandra Pilsinger betreut und bestmöglich in ihrer Entwicklung unterstützt.

„Eltern wissen hier ihre Kleinsten in wirklich kompetenten und einfühlsamen Händen“, betont Bürgermeister Werner Krammer. „Die Möglichkeit, dem Job nachzugehen und eine optimale Betreuung auch für die jüngsten Kinder zu haben, erhöht die Lebensqualität für Familien in Waidhofen noch weiter.“ Aufgrund der Kinderbetreuungsoffensive des Landes NÖ ist die Betreuung für Kinder bis sechs Jahre künftig am Vormittag kostenlos. Die Kosten für die Nachmittagsbetreuung werden in Waidhofen nach Einkommen gestaffelt und somit leistbar gestaltet. Das hat der Gemeinderat in der letzten Sitzung vor der Sommerpause beschlossen. Die NÖN berichtete.

Innenbereich und Spielplatz werden adaptiert.

In den Sommermonaten laufen nun die Arbeiten für die Gestaltung der Gruppenräume sowie des Spielplatzes. Die ersten Spielgeräte sind bereits im Garten des Reichenauerhofs angekommen. Im Innenbereich folgt nach den Bodenbelägen, Malerarbeiten und der Beleuchtung nun die kindgerechte Einrichtung. Vor Kurzem trafen sich erstmals auch die Pädagoginnen und Betreuerinnen, die sich ab Herbst um die Kinder in der „Zwergenschaukel“ kümmern werden. Nach einer gemeinsamen Besichtigung der künftigen Gruppenräume standen Teambuilding und ein gemütliches Kennenlernen auf dem Programm. „Vielen Dank jetzt schon für alles, was die Pädagoginnen und Betreuerinnen der Zwergenschaukel in Zukunft leisten werden“, begrüßte Stadtchef Krammer das Team. „Diese Arbeit ist von unschätzbarem Wert und bildet das Fundament für die angehende Entwicklung unserer Gesellschaft.“

Gleichzeitig nutzte der Stadtchef die Gelegenheit, um sich bei Beatrix Cmolik zu bedanken, die die Kleinstkinderbetreuung in Waidhofen vor Jahren ins Leben gerufen hat und bis zuletzt ihre Räumlichkeiten in der Unterzeller Straße dafür zur Verfügung stellte.

Sommerfest zum Abschluss

Noch am alten Standort wurde mit einem gemütlichen Picknick kürzlich der Jahresabschluss der „Zwergenschaukel“ begangen. Gemeinsam mit ihren Geschwistern, Eltern und Großeltern verbrachten die Kinder dabei einen gemütlichen Nachmittag im Garten der Betreuungseinrichtung. Ganz nach dem Jahresmotto „Unser kleiner Bauernhof“ hatten die jüngsten Waidhofnerinnen und Waidhofner auf der Wiese von Familie Hojas eine optimale Umgebung zum Spielen und Planschen. „Herzlichen Dank an Familie Moshammer, die uns für diesen Nachmittag Kaffee, Kuchen sowie die gesamte Verköstigung zur Verfügung gestellt hat“, freute sich „Zwergenschaukel“-Leiterin Sandra Pilsinger.