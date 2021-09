Die Wanderung, eher ein Spaziergang, beginnt in Armschlag 1, vorab eine kurze Einführung, wie man die Tiere führt, allgemeine Informationen über Neuweltkameliden, und dann gehts schon los. Je nach Teilnehmer, Wetter oder Jahreszeit laufen wir eine andere Runde - etwa zu den blühenden Mohnfeldern. Dieser etwas andere Spaziergang, im Einklang mit der Natur und im ruhigen entspannten Rhythmus der Alpakas, dauert etwa 1 1/2 Stunden und endet am Ausgangspunkt. Nach dem Abhalftern können die Besucher den Stall besichtigen und kleine Mitbringsel erwerben.

Auf die Dauer sind noch weitere Aktivitäten, wie Besuche im Altersheim, in der Schule, in einer Einrichtung für beeinträchtigte Menschen oder im Kindergarten geplant. Anmeldungen und weitere Informationen erfolgen gern telefonisch oder auch per Mail oder Whats App.

Mehr Infos:

Kontakt: www.MohnAlpakas.at,

info@mohnalpakas.at

