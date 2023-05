Neues Buch zum Andenken der Opfer des Zweiten Weltkrieges

Friedrich Weber (66) befasst sich seit Jahren mit der Geschichte seiner Heimatregion Gföhl und hat bisher 37 Bände seit 2002 herausgegeben. Dabei hat er sich auch mit den Opfern des Zweiten Weltkrieges intensiv beschäftigt. „Da wollte ich erweitern und habe deshalb auch in den Pfarren Sallingberg, Purk, Kottes, Ottenschlag, Waldhausen, Grafenschlag Großgöttfritz und der Stadt Zwettl recheriert. Meines Wissens ist es das erste Mal, dass jemand den Opfern des Nationalsozialismus in dieser konzentrierten Form nachgegangen ist“, betont der Pensionist. Er habe bei dieser Aufarbeitung festgestellt, dass die Angaben auf den Kriegerdenkmälern , in Heimatbüchern sowie in den Pfarren die Unterlagen unvollständig sind. „Dafür gibt es einige Gründe“, sagt Weber. In manchen Gemeinden oder Pfarren wurde für die Namensanführung ein finanzieller Beitrag verlangt. Viele konnten oder wollten sich das damals nicht leisten. Bei manch Vermisstem hatte man noch immer die Hoffnung auf eine Wiederkehr oder es waren Personen, die beruflich im Ort tätig waren, aber nicht auf den Denkmälern oder in den Pfarrmatriken aufscheinen. In einigen Pfarren findet man nur bei einzelnen Eintragungen Informationen zur Todesursache, bei vielen fehlen diese Anführungen gänzlich.

Aber nicht „nur“ den militärischen Opfern soll in diesem Band gedacht werden, sondern allen, die im Zusammenhang mit der Herrschaft der Nationalsozialisten zu Opfern wurden. Also auch Zivilpersonen, Personen welche unter Verfolgung litten, ab- und durchziehenden Militärs, Zwangsarbeitern etc. „All den Opfern des Zweiten Weltkrieges, welche zum Teil fern der Heimat ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, ist dieses Buch gewidmet“, betont Weber Es gehe nicht darum, um „Helden“ zu ehren, sondern um an eine Person zu erinnern, welche einer Familie, einer Gattin, Kindern, entrissen wurde. Eltern haben ihre Söhne verloren, der „Nährvater“ musste seine Familie zurücklassen, viele haben noch in der Kriegszeit, während eines Heimaturlaubes, geheiratet, die Witwe war nun auf sich alleine gestellt.

Viele Personen und Familien betroffen

Insgesamt wurde dem Schicksal von 1.077 Personen nachgegangen. Dabei hatte der Autor einige Helfer, die ihm bei der Beschaffung der Unterlagen behilflich waren. Dabei wurden auch Belege erstmals veröffentlicht . „Diese dienen nicht dazu um jemanden zu denunzieren oder bloß zu stellen, es handelt sich dabei um historischeUnterlagen“, sagt Friedrich Weber. Somit können Erinnerungen als auch Belege für die nächsten Generationen bewahrt werden. „Aber alle Opfer können nie aufgearbeitet werden. Alleine auf den Kriegerdenkmälern fehlen mindestens ein Drittel der Namen“, stellt Weber klar.

Tragisch seien alle Lebensgeschichten, die er aufgearbeitet hat, gewesen. „Ganz schlimm waren aber die Racheaktionen nach dem Zusammenbruch und der Besatzung“, betont Weber. Ganze Familien hätten Selbstmord begangen. Auch über einige dieser Schicksale wird in diesem Buch berichtet. Zu finden sind auch erstmals veröffentlichte Fotos aus dieser Zeit aus Zwettl. „Das gibt es unter anderem ein Bild des damaligen Werkreichskommandos. Von diesen Männern sind aber nur wenige Namen bekannt.“

Gedenken - Bewahren ab 31. Mai erhältlich

Dieses neue Band umfasst 464 Seiten und ist ab 31. Mai in der Buchhandlung Grohmann in Zwettl sowie in den Gemeindeämtern Sallingberg, Kottes, Waldhausen, Grafenschlag und Großgöttfritz zum Preis von 60 Euro erhältlich. Ebenso können sich Interessierte direkt unter info@archiv-weber.at ein Exemplar bestellen.

Der vierte Band "Gedenken - Bewahren" ist ab 31. Mai erhältlich. Foto: Friedrich Weber

