Wohin am Wochenende im Bezirk Zwettl?

D’Haselbacher Volkstanzgruppe veranstaltet unter der Leitung von Obmann Heinz Spindler am Sonntag, 3. September den zur Tradition gewordenen Volkstanz-Frühschoppen. Beginn ist um 9 Uhr mit dem Volksmusik-Gottesdienst in der Pfarrkirche mit Diakon Leopold Weiß, gestaltet von der Volkstanzgruppe. Im Anschluss ist der Auftanz am Kirchplatz und der Einzug in den Stadel vom Döllerwirt, wo die Volkstanzgruppe Rosenburg-Mold auftritt. Musikalisch unterhält die Burgauer Tanzlmusi aus der Steiermark. Am Foto: Andreas Scharf, Karin Scharf, Gerhard Hochleitner (Obmann-Stellvertreter).

Foto: privat