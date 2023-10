Säge-Mühle in Thaua öffnete für Besucher

Der 1. österreichische Tag der Mühlen wurde am 14. Oktober vom Verein der Mühlenfreunde mit 61 österreichweit teilnehmenden Mühlen organisiert. Daran hat auch die Säge-Mühle Eberl in Thaua teilgenommen. Hier fanden sich insgesamt 40 Besucher ein, die aus Wien, Weinviertel und Waldviertel aber auch aus dem Ort und von Nachbargemeinden kamen.

Die Mühle und das Sägewerk sind seit rund 150 Jahren im Familienbesitz. Urkundliche Erwähnungen von einschlägigen Tätigkeiten und Geschichten an diesem Ort reichen über 350 Jahre zurück.

Die Führungen von etwa 1 Stunde gingen erst durch die noch weitgehend ursprünglich erhaltene Mühle samt Einrichtungen, wie sie bis 1955 vom Vater des jetzigen Eigentümers noch betrieben und hinterlassen wurde. Dann ging es zum angrenzenden noch fallweise im Betrieb befindlichen Sägewerk mit Vollgatter und Doppelbesäumer sowie Förderanlagen im Obergeschoß.

Das sehenswerte Antriebskernstück dazu ist ein ca. 5 m großes Holz-Wasserrad, welches mit aufrechtem Wasserecht am Thauabach angetrieben wird. Das urtümliche Kammrad dazu und die Transmissionen über mehrere Wellen und Riemenscheiben im Untergeschoß sind ebenso noch funktionsfähig. Weiters ist ein Elektromotor zur Ökostromerzeugung angeschlossen. Ein Dieselmotor dient als Antriebsverstärkung für das Sägewerk und bei wasserarmen Zeiten. Zuletzt ging es zur zugehörigen Wehr etwa 50 m oberhalb am sog. Altbach. Diese wurde auch kurz in Betrieb genommen und der Wasserdurchlauf beobachtet.

Nebenbei war noch die insgesamt 90 kW große Photovoltaikanlage auf den Betriebsdächern zu besichtigen, mit mehreren Wechselrichtern dazu und einen Stromspeicher. Dabei gab es auch einige Aspekte der Möglichkeiten und Nutzung Erneuerbarer Energien zu besprechen.

Die Besucher unterschiedlichen Alters waren bei den Erläuterungen zur Funktionsweise und Handhabung der Anlagen sehr interessiert und aufgeschlossen. Den Abschluss genoss man dann mit geselligem Beisammensein mit Brötchen und Getränken bei schönem Wetter am Mühlenvorplatz.