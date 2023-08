Korb- und Handwerksmarkt in Schönbach

Zum zwölften Mal steht das Handwerk im Mittelpunkt dieses immer am 15. August stattfindenden Events. Produkte aus den Kategorien Glas, Stein, Holz, Textil und regionale Spezialitäten waren bei den Ausstellern am Kirchenplatz und in den Klosterschulwerkstätten zu bewundern und zu erwerben. Bürgermeister Ewald Fröschl: „Es ist ein besonderer Tag für die Marktgemeinde Schönbach, wenn regionale Anbieter regionale Produkte einer großen Zahl von Besuchern anbieten“.

Fotoausstellung und Mitarbeiterehrung

Die Eröffnung im Klosterhof wurde auch genutzt um die Fotoausstellung „Leben braucht Vielfalt“ von Julian Haghofer vorzustellen. Kathrin Jungwirth, die Obfrau von „Hands up for down“ konnte ihren Verein und dessen Aktivitäten vorstellen. Der Bürgermeister von Rappottenstein Josef Wagner ist überzeugt von der Umsetzung des neuen Projekts „Cafe DOWNTOWN“ in seiner Gemeinde. Die Bezirksstellenobfrau der Wirtschaftskammer Zwettl Anne Blauensteiner konnte in diesem Rahmen eine Mitarbeiterehrung durchführen.

Hands up for down „Leben braucht Vielfalt“: Eröffnung der Fotoausstellung in Schönbach

Seifen und Körbe

„Wir produzieren in den Klosterschulwerkstätten rund 100.000 Seifen pro Jahr und sind in der Anfertigung und dem Verkauf von Körben sehr erfolgreich“, so Obmann Höfer. Eine Herausforderung ist zurzeit die Erneuerung der Kastenfenster in dem aus dem 17. Jahrhundert stammenden ehemaligen Klostergebäude. Um die Finanzierung zu sichern wurde beim Handwerksmarkt eine Bausteinaktion gestartet.

Das Rahmenprogramm

Eine Modenschau vom Leinenhaus Waldland bereicherte das Programm des Tages. Zusätzlich wurden Führungen im Wäschepflegemuseum, Kinderkorbflechten und Seifen einfilzen angeboten. Für die musikalische Umrahmung des Fests sorgten die „Mohnhappi Musi“ und „DJWB - Die junge Waldviertler Böhmische“.