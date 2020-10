Ein 33-jähriger Schwarzenauer war am 14. Oktober kurz vor 7.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Kirchengasse in Fahrtrichtung Bundesstraße unterwegs und bog in diese nach links Richtung Horn ein.

Zur gleichen Zeit wollte ein 10-jähriger Bub aus der Gemeinde Schwarzenau den Schutzweg an der Bundesstraße von der Florianigasse zur Kirchengasse überqueren.

Laut Polizei dürfte der Fahrzeuglenker, dessen Alkotest negativ verlaufen ist, den Buben übersehen haben und stieß ihn am Schutzweg nieder – vor den Augen der 45-jährige Mutter. Der verletzte Bub wurde im Landesklinikum Zwettl ambulant behandelt.