„eGen“ feiert in Bad Traunstein Jubiläum

Mit 100 Prozent „bio“ gemeinsamer Erfolg in Bauernhand. Die biobäuerliche Vermarktung eGen wurde 2013 von Gerhard Hochwallner aus Pfaffings bei Bad Traunstein gegründet und feiert heuer ihr zehnjähriges Bestehen. Sie entwickelte sich aus dem Verein zur Förderung der Mutterkuhhaltung und artgerechten Tierhaltung im Waldviertel, der bereits seit 1992 bestand. Die Genossenschaft wuchs kontinuierlich und hat nun mehrere Hundert Mitglieder beziehungsweise Lieferanten, vornehmlich in Niederösterreich und Oberösterreich, aber auch in der Steiermark und im Burgenland.

Ursprünglich war die primäre Aufgabe die Vermarktung von Bio-Rindfleisch mit dem Bestreben um faire und stabile Preise am Markt, um Planungssicherheit und eine selbstbestimmte Vermarktung der Bio-Rinder zu ermöglichen. Mittlerweile wurde das Sortiment auf alles ausgeweitet, was Biobauern produzieren, wie Gemüse, Obst, Fleisch, Geflügel, Eier und Getreideprodukte. Über die Plattform „naHtürlich bio“ wird versucht, alles bestmöglich zu vermarkten. Geliefert wird ausschließlich an die Gastronomie, an Großküchen sowie an Kur- und Krankenanstalten.

Die Mitgliedsbetriebe der Genossenschaft haben viele Vorteile: stabile Preise auch bei Marktschwankungen, kurze Transportwege und höchstes Tierwohl durch Zusammenarbeit mit geschulten Frächtern, persönlicher Kontakt, fachliche Unterstützung und Weiterbildung, Hilfe bei Problemen und beim Finden des besten Vermarktungsprogramms und niedrige Einkaufspreise durch Sammelbestellungen von Mineralstoffmischungen.

Gemeinsam stärker als allein

Der Sinn einer Genossenschaft sei ja, wie Obmann Gerhard Hochwallner meinte, dass „die Mitglieder gemeinsam stärker sind als einer allein“. Dies wird auch im Slogan „Gemeinsamer Erfolg in Bauernhand“ ausgedrückt. „Wir sind zu 100 Prozent bio – es gibt nur bio. Das ist auch der Auftrag an uns, die Bio-Schiene weiterzubringen“, betont Hochwallner.

Ein Meilenstein war am 15. Juli 2018, als Gerhard Hochwallner zum fünfjährigen Jubiläum und anlässlich seines 50. Geburtstags zum Bioweidehoffest auf seinem Betrieb in Pfaffings einlud, welches mit etwa 1.000 Besuchern ein großartiger Erfolg wurde (die NÖN berichtete). Der Reingewinn kam einem Schulprojekt in Ghana zugute.

Der Obmann erinnert sich: „Vor fünf Jahren haben wir gesehen, dass alles passt, dass wir erfolgreich sind, durch viel Engagement und Herzblut, weil wir das für die Landwirte machen und für die Konsumenten hochwertige Bio-Lebensmittel erzeugen. Das macht uns stolz und die Vermarktung viel Freude. Zuerst haben wir aber viel Mut und Leidenschaft gebraucht.“

Maßgeblich bei „Zurück zum Ursprung“ beteiligt

Gerhard Hochwallner konnte auch über einige Erfolge berichten: Die Genossenschaft hatte für die Marke „Ja! Natürlich“ von Billa die ersten Jungrinder geliefert. Erst vor Kurzem sei ein Mitglied – Landwirt Karl Kiener aus Gföhl – von „Ja! Natürlich“ als einer der drei besten Betriebe von Österreich ausgezeichnet worden.

In Zusammenarbeit mit der Sonnberg Biofleisch GmbH aus Unterweißenbach (Mühlviertel) sei man maßgeblich beteiligt am Programm „Zurück zum Ursprung“ von Hofer. Die Produkte der Genossenschaft seien daher in allen Filialen dieser beiden Unternehmen erhältlich. Für die nächste Zeit ist geplant, „neue Kooperationen einzugehen, um auch in der Außerhaus-Verpflegung den Bio-Gedanken weiterzutragen“. Weitere Vorhaben wurden bei der anschließenden Vorstandssitzung besprochen.

Beim Bioweidehoffest 2018: Gertrude und Gerhard Hochwallner sowie Nationalratsabgeordnete Angela Fichtinger (vorne) mit Manfred Huber (Sonnberg Biofleisch GmbH), Kapellmeister Hannes Blauensteiner und Bürgermeister Roland Zimmer (v. l.). Foto: Reinhard Hofbauer

