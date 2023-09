Zwettler Kulturverein „Syrnau“ feierte Jubiläum mit jungen Bands

Syrnau-Obmann Erwin Schierhuber berichtete eingangs, dass in den zehn Jahren hier etwa 170 Konzerte stattgefunden hatten. Für dieses Jubiläum habe man bewusst junge Bands – beide bestehen erst seit 2021 – mit Waldviertler Wurzeln und weiblichen Bandleaderinnen engagiert, was in der kommenden Saison auch ein Schwerpunkt sein solle.

Victoria Naglmair, Bandleaderin und Sängerin der „Slicks“, kündigte an. „Wir werden euch funkig und groovig durch den Abend begleiten. Wir covern grundsätzlich coole Funk-Songs“. Und genau das war es dann auch. Was die Bandmitglieder auf ihren Instrumenten virtuos spielten, war sensationell: Jakob Haumer (Bass) aus Weitra, Joachim Kainz (Gitarre), Paul Kainz (Piano, Backing Vocals) und Christoph Kainz (Schlagzeug) – alle aus Waidhofen/Thaya, und dazu Victoria Naglmair aus Schrems mit ihrer tollen Stimme, die auch einmal gekonnt zur E-Gitarre griff.

Zwischendurch gab es eine Premiere, nämlich eine Eigenkomposition von Victoria Naglmair: „Here now and never again“. Unter den gecoverten und auf funkig getrimmten Songs waren auch einige bekannte Hits: „Sledgehammer“ (Peter Gabriel), „MmmBop“ (Hanson) und „Kiss“ (Prince). Und die Zugabe war ein Rock’n’Roll-Klassiker von Jerry Lee Lewis: „Great Balls of Fire“.

Nach der Umbau-Pause kündigte Michael Loidl, der für das Bühnenlicht zuständig war, an: „Jetzt wird es ruhiger und spannender.“ „Bad Ida“ – alle Bandmitglieder wohnhaft in Wien, doch mit Waldviertler Wurzeln – präsentierten ihr neues Album. Darunter war ihre erste Single „You gotta change“ sowie „Where have you been“ – begleitet nur vom herausragenden Gitarristen Gernot Hochstöger mit einem harmonisch ungewöhnlichen Intro.

Die Band wird komplettiert von Sängerin Ines Dallaji („Ida“), Alexander Lausch (Bass), Marc Bruckner (Drums) und Lisa Simhofer (Backing Vocals). Sie wird in erster Linie geprägt von Gernot Hochstögers Gitarrenspiel und vermochte nicht ganz ein so musikalisches Feuerwerk zu zünden wie davor die „Slicks“. Wirklich ins Ohr gingen erst die letzten beiden Songs und ein Blues als Zugabe.