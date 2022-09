Besser spät als nie: Als die Telefone Zwettl erreichten

Das Waldviertel war in vielen Entwicklungsschritten spät dran. Das ist als ländlicher Raum auch nicht verwunderlich, doch wenn man den Ausbau des Telefonnetzes betrachtet, gehörte die Region doch zu den wirklich Allerletzten. Die ersten Leitungen errichteten, wie bereits in der NÖN-Ausgabe der Vorwoche behandelt, die Feuerwehren. Diese waren aber auch nur wenige Jahre in Betrieb.

Für den kommerziellen Ausbau des Telefonnetzes im Bezirk Zwettl sorgte schließlich die Post ab 1905, über 20 Jahre nach der Einführung der ersten Telefone in Wien. „Von Hollabrunn aus wurden Leitungen in unsere Region gelegt“, erklärt Franz Litschauer, Obmann des Museumsvereins Göpfritz, wo heuer eine neue Ausstellung rund um die Geschichte der Telefone eröffnet wurde. Die ersten Telefone funktionierten natürlich noch etwas anders. So wurde nicht mittels Nummer direkt zum gewünschten Gesprächspartner verbunden. Vielmehr hingen die Telefone an einem zentralen Vermittlungskasten, wo per Hand die Kabel umgesteckt werden mussten. Mit einer Kurbel „klingelte“ man bei der Vermittlungsstation an.

Wer ein Ferngespräch führen wollte, musste so durchaus den Weg über mehrere Stationen gehen, also zuerst Hollabrunn, dann Wien und weiter. „Der Prozess konnte schon eine Viertelstunde dauern, bis die Verbindung stand“, schildert Litschauer. „Eine Geduldsprobe, wenn man zum Beispiel nach Klagenfurt telefonieren wollte“, meint auch Wolfgang Schneider vom Museumsverein.

Die Zahl der möglichen angeschlossenen Apparate pro Vermittlungskasten war zudem auf rund 25 beschränkt. In der Göpfritzer Zentrale standen deshalb vier bis fünf Kästen. Tatsächlich war das zumindest in den Anfangsjahren kein allzu großes Problem, denn ein Telefon in jedem Haushalt war eine fast schon absurde Vorstellung. „Es gab vielleicht ein Telefon im Wirtshaus, Kaufhaus oder Rathaus. Die Bürgermeister und Ortsvorsteher hatten auch oft eines, aber das war es dann auch schon“, erzählt Schneider.

Über die Jahre stieg natürlich die Nachfrage, was eine neue Lösung erforderte. Die händische Vermittlung kam mit der Vielzahl an Telefonen und Gesprächen nicht hinterher. Mechanische Vermittlungskasten stellten den Beginn einer neuen, vollautomatischen Ära dar. Eine Nummer reichte plötzlich aus, um direkt verbunden zu werden.

Die Automatisierung war allerdings wie die Errichtung der ersten Telefonleitungen von Region zu Region stark unterschiedlich. Und das Waldviertel? Das gehörte zu den Letzten. Während in Wien schon in den 1920er-Jahren die Wählscheibentelefone aufkamen, erfolgte die Umstellung hier erst in den 1960er-Jahren. Karlstein im Bezirk Waidhofen war 1972 sogar der allerletzte Ort Österreichs, der vollautomatisiert wurde und so einen 50-jährigen Prozess abschloss.

