Ganz NÖ feiert – und Zwettl mit

Werbung

Auftakt zum Fest des Jahrhunderts. Am St. Pöltner Landhausplatz zu Füßen des Landhausschiffes gaben Akteure, Programm-Träger und Politiker einen ersten Ausblick, was bei den großen Bezirksfesten anlässlich „100 Jahre Niederösterreich“ auf Besucher wartet. Diese werden am 25. und 26. Juni an 22 Standorten stattfinden.

Auch eine Zwettler Delegation war beim Auftakt in St. Pölten mit dabei. Als einer der größten Laufvereine Niederösterreichs liefen Mitglieder des SC Zwickl Zwettl vor der Wasserbühne ein. Mit dabei: Anna Holzmann, die schnellste Läuferin beim diesjährigen Vienna City Marathon. Mit einer Zeit von drei Stunden und drei Minuten hatte sie Ende April ihre tausenden Mitbewerberinnen hinter sich gelassen. Beim Bezirksfest in Zwettl wird der Club am Zwettler Sparkassen-Stadtlauf teilnehmen.

Zudem wird es in Zwettl Dampflok-Sonderfahrten, Tänze, zahlreiche musikalische Darbietungen, etwa von Ensembles von Musikschulen und Musikschulverbänden, Fest- und Jubiläumstänze in der Innenstadt, Galerie-Programm und Graffiti-Workshops geben.

Als Vorbote für das letzte Juni-Wochenende war die Programm-Präsentation zugleich ein Zeichen der Motivation und der Dankbarkeit für die Organisationskomitees und die zahlreichen Freiwilligen und Ehrenamtlichen, die bereits seit Wochen und Monaten unermüdlich an den blau-gelben Geburtstagsfesten arbeiten. Als regelrechtes Wahrzeichen der Festkultur wird das letzte Juni-Wochenende ganz im Licht des blau-gelben „Geburtstages“ stehen, der 100 Jahre nach der Loslösung von Wien gefeiert wird.

Eine laufend aktualisierte Übersicht zu den Bezirksfesten und den landesweiten Veranstaltungen und Highlights findet sich im Internet unter http://www.100jahrenoe.at .

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.