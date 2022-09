Geschichte des Roten Kreuzes Zwettl: Neustart vom Tiefstpunkt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Foto: NOEN

Mit dem Kriegsende 1945 war das Zwettler Rote Kreuz am absoluten Tiefststand angelangt. Das Rot-Kreuz-Haus war geplündert, die Einsatzfahrzeuge von den Sowjet-Besatzern verschleppt. Gerade in dieser Zeit war ein einsatzfähiger Rettungsdienst jedoch essenziell, und so musste schnell gehandelt werden.

Durch ein Schreiben von Regierungsrat Hütter von der Bezirkshauptmannschaft konnte tatsächlich eine Einschleppgenehmigung von der russischen Kommandantur eingeholt werden. Die drei entwendeten Fahrzeuge wurden daraufhin gefunden und heimgeholt. Die Sankras mussten aber auch erst wieder einsatzfähig gemacht werden.

Der frühere hauptamtliche Fahrer Sylvester Koppensteiner, gerade aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt, sowie der Mechaniker Weghuber gingen ans Werk, und alsbald konnten die Krankentransporte wieder anlaufen und ein Rehabilitationsprozess einsetzen. Nach stetem Wachstum wurde jedoch einige Jahre später der Platz im Rot-Kreuz-Haus eng.

Nachdem in den 1970er-Jahren ein Neubau des Krankenhauses immer konkreter geworden war, begannen somit auch die Planungen für den eigenen Umzug. Man wollte natürlich gemeinsam von der Innenstadt auf den Propsteiberg. Das neue Gebäude wurde 1975/76 für eine Summe von 4,4 Millionen Schilling errichtet. Die offizielle Eröffnung fand 1979 gemeinsam mit dem neuen Krankenhaus statt.

Sehr schnell nach dem Einzug wurde allerdings klar, dass es wie schon im vorherigen Gebäude an Platz mangelte. Der Fuhrpark vergrößerte sich in diesem Jahr auf sieben Fahrzeuge, obwohl nur fünf Garagen gebaut wurden. Auch der Vortragssaal war oft überfüllt. So wurde rasch ein Zubau für 4,2 Millionen Schilling in Auftrag gegeben, der in den Jahren 1981/82 errichtet wurde.

Am Ende waren es aber nur etwas über 20 Jahre, die das Rote Kreuz in dem Gebäude verbrachte. Die Anforderungen stiegen in diesen Jahren so rasch, dass es 2001 erneut zu einem Neubau kam, dieses Mal auf der anderen Seite des Krankenhauses. Im alten Gebäude ist heute Notruf Niederösterreich untergebracht.

Kein Jahr Stillstand beim Roten Kreuz

Natürlich hat sich auch in den letzten 20 Jahren viel getan. „Viele der Abläufe haben sich verändert. Allein der Personalstand ist enorm gewachsen“, berichtet Bezirksstellen-Geschäftsführer Manfred Ehrgott. Heute sind über 30 Mitarbeiter fest angestellt. Dazu kommen rund 300 aktive Freiwillige gemeinsam mit den Ortsstellen Arbesbach, Langschlag und Martinsberg.

In Summe sind aktuell 21 Fahrzeuge im Einsatz, etwas mehr als 1945. Auch der Vergleich der Einsatzstatistik heute und damals ist beeindruckend. 1946 zählte das Zwettler Rote Kreuz 610 Transporte mit 18.936 gefahrenen Kilometern. 1980 waren es 3.262 Transporte mit 244.706 Kilometern, 2021 schon 20.681 Einsätze über eine Distanz von 1,1 Millionen Kilometern.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.