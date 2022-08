Gewässer mit Geschichte: Reis vom Schönfelder Bergteich

Vollbild

Bürgermeister Josef Nowak war ein bodenständiger, volksnaher Dorfbürgermeister, der viel für die Natur übrig hatte. Im Bild ist er am Bergteich im Jahre 1925 zu sehen, als Reis an den Ufern des Bergteiches angebaut wurde. Eine historische Zuggarnitur fuhr für die Filmaufnahmen zwischen Groß-Siegharts und Schönfeld. Baden im Bergteich um 1955: So sah die Bademode von einst aus. „Schönfelder Dorfkreuz“ (1992) am Bergteich: Das handgeschmiedete Kreuz trägt am Querbalken das Alpha (Anfang) und das Omega (Ende). Symbolik: Jesus Christus-Auferstehung und Himmelfahrt. Dies kommt zum Ausdruck, dass der Korpus nicht am Kreuz, sondern im Hintergrund diese Symbolik andeutet. Es ist die Originalfigur vom „1. Schönfelder Dorfkreuz“.

