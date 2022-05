Lichter über Zwettl waren schlechtes Omen

Werbung

Zu Beginn war es eine stille Winternacht, wie jede andere auch. Um 20 Uhr herum glühte der Himmel allerdings plötzlich auf, und das nördliche Firmament war von rotem Schimmern und weißen Strahlenbündeln erhellt. In Zwettl rückten die Feuerwehr und das Rote Kreuz aus, kamen jedoch schnell wieder zurück, nachdem kein Brand gesichtet werden konnte.

Es handelte sich um ein Nordlicht, welches fast die ganze Nacht hindurch zu bestaunen war. In Österreich ein besonders seltenes Ereignis. Nordlichter sind zwar wunderschöne Naturspektakel, gelten aber auch als Vorzeichen drohenden Unheils. Das glaubten auch viele Zwettler. Sie sollten wohl recht behalten. Der Tag war der 25. Jänner 1938.

Nur zwei Monate später konnte sich Österreich dem Druck vonseiten des nationalsozialistischen Deutschlands nicht mehr verwehren. Am 12. März marschierte Adolf Hitler mit seinen Truppen ein. Schon am Vortag herrschte Jubel in zahlreichen Städten, so auch in Zwettl.

Die „NÖ. Land-Zeitung“ berichtete in einem heftig gefärbten Bericht: „Der geschichtlich denkwürdige März wird auch für unser Städtchen unvergesslich bleiben. Durch die Machtübernahme unter Führung Adolf Hitlers wurden wir von der Knechtschaft befreit. Jubel und Glückseligkeit erfüllen unsere Herzen.“ Noch am 12. März wurden in Zwettl die Hakenkreuz-Flaggen gehisst, unter anderem auf dem Rathaus. Am Abend bewegte sich schließlich ein großer Fackelzug durch die Stadt, an dem mehr als 3.000 Menschen beteiligt waren.

Im gleichen Atemzug wurde auch die politische Führung in der Stadt ausgetauscht. Emmerich Schröfl erhielt das Bürgermeister-Amt. Der Vorherige, Hermann Feucht, musste sich dagegen einem brutalen, einwöchigen Verhör durch die SS unterziehen. Intoleranz und Brutalität machten sich schon unmittelbar nach dem „Anschluss“ bemerkbar.

Wenige flüchteten, die meisten kamen um

Schlagartig wurde der jüdischen Bevölkerung das Leben nahezu unmöglich gemacht. Nur einigen wenigen gelang die Flucht ins Ausland, wie beispielsweise der Zwettler Kaufmannsfamilie von Paul Klein. Dieser emigrierte noch im Juli 1938 in die USA. Die meisten anderen jüdischen Familien im Zwettler Raum sollten dem Rassenwahn zum Opfer fallen.

Der „Anschluss“ war mit den Ereignissen des März 1938 in Stein gemeißelt. Trotzdem wurde am 10. April noch eine Volksabstimmung abgehalten, die allerdings mit einer demokratischen Entscheidung nicht viel zu tun hatte. Die Propaganda-Maschinerie und die Unterdrückung Andersdenkender waren bereits in vollem Gange. Die Wahlbeteiligung lag im damaligen Zwettler Bezirk bei 100 Prozent. Bezirksweit wurden nur 20 Nein-Stimmen gezählt.

