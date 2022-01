Wie sich Gemeinden im Bezirk Zwettl entwickelt haben

In den vergangenen 100 Jahren hat sich der Bezirk Zwettl stark entwickelt, mit all den Gemeinden, deren Zahl heute allerdings 24 ist.

Erst vergangenes Jahr wurde vielerorts 50 Jahre Gemeindezusammenlegung gefeiert – eines der wohl wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahrhunderts, denn zuvor waren es 110 Gemeinden. So etwa in Schweiggers, wo sich sechs ehemalige Gemeinden zusammenschlossen. „Ich denke, dass sich unsere Gemeinde gut entwickelt hat“, findet Bürgermeister Josef Schaden. So konnte man den Schulstandort erhalten und ausbauen.

Neun ehemalige Gemeinden bilden Groß Gerungs. „Seither sind wir eine der größten Gemeinden im Waldviertel“, sagt Bürgermeister Maximilian Igelsböck. Wichtige Ereignisse waren außerdem 1983 die Stadterhebung und die Eröffnung des Herz-Kreislauf-Zentrums. „Durch Betriebe wie diesen und eine gute Infrastruktur konnten wir uns in den vergangenen Jahrzehnten als Wohnstandort etablieren“, führt er aus. Die Entwicklungen in den letzten 100 Jahren waren aber nicht nur positiv: Als ehemalige Gerichtsstadt musste einiges an Zwettl abgetreten werden.

Josef Zottl, Bürgermeister der Gemeinde Kottes-Purk, bemerkt eine große wirtschaftliche Umstellung in den letzten Jahrzehnten: „Damals gab es mehr Landwirtschaft, jeder war Eigenversorger, jetzt verfügen wir über viele Klein- und Mittelbetriebe.“ Lange Tradition hatte in Kottes etwa der Viehmarkt. „Die Gemeinde war bekannt dafür. Von Gföhl bis Melk kamen Leute her“, berichtet Zottl. Die ganze Region profitierte damals davon. So war etwa auch ein großes Kaufhaus in Kottes vor allem für seine Stoffe bekannt. Nach dem Krieg hörte diese Tradition aber auf.

Elektrifizierung von Häusern bis zur Bahn

Viel verändert hat sich auch in Göpfritz. So wurde der heutige Marienhof vor gut 100 Jahren vom Hotelier Höchtl an die Dominikanerschwestern verkauft. Diese errichteten darin eine Mädchenfachschule sowie 1922 einen Kindergarten, der sich dort bis 2004 befand. Ein besonderer Tag war der 1. Jänner 1928. Nach einigen gescheiterten Versuchen, Strom nach Göpfritz zu bringen, brannte an diesem Tag für viele das erste Mal elektrisches Licht. Eine flächendeckende Gasversorgung hatte Göpfritz erst 1990, 1992 war dies auch in Kirchberg möglich. Zu Marktgemeinden ernannt wurden am 20. September 1929 Göpfritz und Kirchberg. Ein Bau-Boom ließ in den folgenden paar Jahren viele neue Häuser entstehen.

Auch in Göpfritz gab es aber nicht nur Positives. Im NS-Regime wurde dem jüdischen Besitzer der Bandfabrik diese enteignet und daneben ein Heeresverpflegsamt für den neu geschaffenen Truppenübungsplatz Döllersheim errichtet. Einige Jahre nach dem Krieg, Mitte der 1960er-Jahre, wurde die Volksschule Merkenbrechts geschlossen. Das gleiche Schicksal erfuhren wenige Jahre danach auch Scheideldorf und Weinpolz. Eine Errungenschaft war es jedoch für die Franz-Josefs-Bahn, als sie 1995 vollelektrifiziert wurde.